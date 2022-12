“Viejo lindo, buen viaje”: emotivos mensajes de despedida para Carlos Benjumea

Tras la noticia de la muerte de Carlos Benjumea, varios amigos y colegas se han pronunciado por medio de redes sociales para darle su más sentido pésame a toda su familia y el último adiós al querido actor.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Julio César Herrera, quien publicó una foto vieja de él junto a Benjumea.

“Cómo no amarlo si siempre estuvo ahí”. Cómo no amarlo si siempre me sacaba una sonrisa? Gracias, viejo lindo, Gracias. Buen viaje don Carlos “el gordo” Benjumea”, puso como descripción.

Otra de las personas que se reaccionó fue Carolina Sabino, quien publicó una foto del actor y le agradeció por todo y le deseo un buen viaje.

“La columna vertebral de toda una familia de grandes que quiero y admiro profundamente !En todos se queda su legado inmenso! ¡Mi Gordito Bello! ¡Buen vuelo! GRACIAS POR TODO!!!”, dijo sabino.

Mientras que Martha Isabel Bolaños , le dedicó unas hermosas palabras y le deseo que su dulce alma descanse en paz. De igual manera le envió fortaleza a sus familiares.

“Gracias por todo Carlos querido, feliz regreso a la fuente. Que tu dulce alma descanse en paz. Acá se te extrañará y recordará con amor y respeto. Gracias por esa novelota que compartimos. Te quiero mucho.

Asimismo, agregó: “No me alcanzo a imaginar el dolor de tus hijos y familiares. Es un gran vacío el que dejas. Para Ernesto, Marcela, Paola y katy, !un abrazo fuerte de fortaleza!”.

Mario Ruiz, por su parte compartió una foto del actor donde destacó como se conoció con este y lo maravilloso que fue habérselo encontrado en su camino.

“Esta foto es de la última producción en la que tuve el placer de trabajar con él, en La Ley del Corazón. La primera fue en el lejano 1974, en el Yo y Tú, donde aprendí los secretos de la comedia a su lado y rodeado de los mejores actores del momento. Allí nació nuestra amistad. El Gordo estuvo presente en muchos momentos de mi vida. Siempre estaba cerca. Como en sus últimos días, en que vivía en la puerta de la casa de al lado, donde su hija Paola y podía verlo a veces desde la ventana. No sabes la falta que vas a hacer, Gordo".

Asimismo, agregó: “No sabes las ganas que siento de abrazar a Ernesto y a Marcela. No sabes lo que este país va a extrañar tu gigantesco talento. Te amo Carlos. Que tengas el mejor de los viajes a la eternidad. El Gordo Benjumea ya era leyenda antes de irse”.

