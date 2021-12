Viralizan video de Silvestre Dangond dándole un beso a una fan

Silvestre Dangond es uno de los artistas más queridos por el público colombiano y siempre que realiza algún concierto se divierte con sus millones de seguidores.

Hace poco se volvió viral en las redes sociales un video que varios usuarios catalogan de comprometedor, al relacionarlo con una fan.

Silvestre Dangond estaba en pleno concierto cuando, de un momento a otro, se acerca al público en el que se encontraba de primeras una joven que estaba filmando parte del show.

De repente, el artista se acerca a ella y le da un pico en la boca, a lo que la mujer no oculta su felicidad y le pide otro beso, pero esta vez el artista se lo da en la frente.

Las imágenes de este momento se viralizaron rápidamente en internet y los seguidores del cantante no se demoraron en reaccionar al respecto con diferentes comentarios.

"Y cuando el man es actor y se entrompa con otra actriz y hasta hacen escenas de cama? Imagino que todo esto hace parte del show", "Un piquito no se le niega a nadie 😂", "Oye, pero que falta de respeto hacia su esposa 😳😣😣", y muchos más.

El cantante se ha visto involucrado en diferentes shows mediáticos por este mismo tema.

Recordemos que hace algún tiempo Silvestre Dangond fue visto bailando con una chica en una discoteca en España y sus seguidores comenzaron a hablar el respecto.

Sin embargo, unos días más tarde el artista aclaró el tema durante uno de sus conciertos en Europa y dijo que era una seguidora que se encontró en el lugar y bailaron un rato “Estoy muy cargado. Necesito evacuar… A la próxima me traigo a mi esposa porque las fans no me pueden abrazar y bailar conmigo, porque enseguida ya son mujeres mías…".

Continuó diciendo "hoy me voy a dejar abrazar y voy a dejar que me metan la cabeza por acá (el cuello) de las fans que quieran pa’ ver con qué van a salir”.

Para cerrar el tema Silvestre expresó “Mucha maric…, no me he podido dejar abrazar ni besar… Ajá ¿y entonces qué quieren, que me abrace un hombre? Bueno, si me quieren abrazar también hay que dejarlos porque al final de la historia yo hablo por hacer reír a la gente… Al final de la historia, cuando uno quiere y admira, yo recibo todo el cariño de ustedes”.