"Volví a vivir": 'La Segura' reveló cómo se recupera tras la extracción de biopolímeros

Natalia Segura, conocida en las redes sociales como ‘La Segura’ hace unos meses compartió su historia a través de la red social Instagram donde compartió con sus seguidores la fuerte etapa por la que estaba pasando al contarles que tenía biopolímeros en su cuerpo.

La influencer colombiana, manifestaba que el dolor era insoportable, que el proceso no era nada fácil, donde llego a sentir que no lo lograría y que después de muchos exámenes médicos e insistir, por fin procedieron a someterla a un procedimiento quirúrgico.

Por la cantidad de biopolímeros que tenía en sus glúteos no basto con una sola cirugía para su completo retiro, así que debieron hacerle un segundo procedimiento, donde estuvo compartiendo videos de su recuperación.

Pasado los meses, en marzo de este año, ella publicó una foto con la descripción “Sobreviviente”, donde muestra de espaldas su cuerpo desnudo, dejando a la vista cómo quedaron sus glúteos.

Luego de pasar el tiempo, en las historias un seguidor le hizo la pregunta, de cómo seguía después del retiro de los biopolímeros, a lo que ella respondió: “Mi bebé, hasta el momento muy bien gracias a Dios. Tengo revisión con mi cirujano el que me retiro los biopolímeros esta semanita si Dios quiere. Pero hasta horita todo muy bien gracias a Dios”.

La Segura tomó la decisión de publicar un video, luego de pasar por momentos difíciles, mostrando estar muy agradecida con Dios, al contar que su proceso de recuperación está avanzando de manera satisfactoria.

La famosa influencer cree firmemente en el propósito de Dios, aun en los días que no aguantaba mantenerse de pie por el terrible dolor que sentía, y no notaba ninguna mejoría y no le daban soluciones, se aferró a un reloj que le dio su amiga como detalle junto a un gran mensaje, “El tiempo de Dios es perfecto”.

En el video Natalia Segura se tomó un calmado espacio para aclarar detalladamente por lo que pasó, lo que sentía, el tiempo que duro y cómo ha ido avanzando la recuperación. Mostró trasparencia y quiso dejar un mensaje de reflexión.

“Dios peleo por mí… También lo hará por ti!”, expreso la influencer.