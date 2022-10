Westcol habla de su relación con Aida Victoria Merlano: "Soy muy feliz con ella"

Desde hace algunos días el streamer Westcol y Aída Victoria Merlano han dado mucho de qué hablar pues lo que comenzó siendo simples transmisiones por la plataforma Twitch, al parecer pasó la frontera y ambos estarían teniendo citas románticas.

Aida se había pronunciado al respecto en ocasiones anteriores, sin embargo, ahora el joven decidió hablar y aseguró que está muy feliz con la creadora de contenidos.

Publicidad

Por medio de su cuenta oficial en Twitter , Westcol dijo: "Me envidian por que sin ser lindo la conquiste, me envidian por que teniendo 21 vivo MUY bien, otros dicen que por mis seguidores, el punto es que las tres cosas que mencionan las tengo YO! Cual es el problema entonces? Que tu no las tienes? Soy muy feliz con ella. Enamorado".

Las palabras del joven causaron todo tipo de reacciones de los internautas: "Uf, le tengo mucha envidia al parcero que escasamente acabó el bachillerato.", "Ombe deje tanta bulla, ya sabemos que la conquistó😃", "Brow, la gente que te tira envidia son pelaos de 16 años que no ha salido del colegio, así que tranquilo mijo, disfruta tu éxito y tu relación que te siga yendo bien", "Como no le voy a tener envidia a un Man que por vídeos de mierda le dan dinero si a mí me toca trabajar como 12 hora por 40 Lukas diarias pues claro que le tengo envía que sin hacer nada le regalan dinero", y muchos más.

Me envidian por que sin ser lindo la conquiste, me envidian por que teniendo 21 vivo MUY bien, otros dicen que por mis seguidores, el punto es que las tres cosas que mencionan las tengo YO! Cual es el problema entonces? Que tu no las tienes?



Soy muy feliz con ella

Enamorado pic.twitter.com/Hniipwtbrc — ☠WestCOL☠ (@WestCOL_) October 21, 2022

Por otro lado, recordemos que hace algunos días se viralizó un video en el que se ve a Aida y Westcol besándose frente a la cámara durante una transmisión en Twitch.

Publicidad

En un principio el joven le decía a Aida lo que le podría brindar: "Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar, y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes. Entonces, si tú llegas y conoces a un pelado como yo, tú te vas a inspirar y te vas a motivar. ¿Cómo no te vas a enamorar o a darte la oportunidad por lo que diga la gente? ¿Estoy bien o no?".

Ante tanta ternura, la creadora de contenidos no pudo contener sus ganas de besarlo y lo hizo sin importarle el qué dirán.

Publicidad

Algo como lo de West y Aida 🥺❤️ Lo logro! pic.twitter.com/etGRlPyZfT — Camilo Sanchez (@CamiloS37110976) October 15, 2022

Te puede interesar:

Ana Sofía Henao: cosas que no sabías de la modelo