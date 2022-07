Will Smith se disculpó con Chris Rock, quien no aceptó sus disculpas

Varios meses han pasado desde que el reconocido y talentoso actor Will Smith se convirtió en tendencia por su inesperada reacción durante los Premios Óscar, en los que le pegó tremenda bofetada al comediante Chris Rock por mofarse de la enfermedad que hace algunos años padece su esposa Jada Pinkett Smith, quien en consecuencia perdió todo su cabello.

La falta de control de sus emociones le salió cara al actor, pues la academía lo amonestó por su comportamiento, impidiendole que asista por un tiempo considerable a la entrega de dicho galardón. Tras conocerse dicha noticia, el actor se manifestó y le ofreció disculpas a la academia por lo sucedido.

Publicidad

Chris Rock por su parte no se había manifestado al respecto hasta hace poco, cuando en uno de sus shows en Miami, dijo que pronto se generaría un espacio en el que él hablara sobre el tema. Y sólo hasta hace unos días se conoció que Will Smith acudió a Rock para que conversaran al respecto, sin embargo la respuesta recibió no fue muy positiva.

"Me he comunicado con Chris y el mensaje que me devolvió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, se contactará conmigo". dijo Will Smith en un video que dio a conocer NBC.

Al parecer el actor decidió romper el silencio respecto al incómodo suceso del que muchos le reclamaron por no disculparse con el comediante. Sin embargo las cosas no salieron como el esperaba, por lo que aprovechó para decirle a Chris Rock que lo estrá esperando para cuando se decida a hablar.

Publicidad

"Te quiero decir Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable. Aquí estaré cuando estés listo para hablar conmigo", concluyó.