Willy el 'viejito reguetonero' que encantó a los jurados de La Voz Senior

A las noches del Canal Caracol, llegó 'La Voz Senior', uno de los realitys musicales favoritos de todos los colombianos; pues a través de este, no solo se puede disfrutar del innegable talento de sus participantes, sino también de sus emotivas historias de vida, que han han dibujado una sonrisa en el rostro de los jurados,y también los han conmovido hasta el punto de generar llanto.

Sin embargo la participación del señor Wilfredo López, no los hizo llorar, pero sí les generó una sensación muy positiva, pues todos los jurados presionaron el botón mientras él cantaba 'Noelia', la canción que interpretaba el gran Nino Bravo. Sin embargo, cabe destacar que Kany Garcia no tuvo la posibilidad de 'pelear' por el participante pues Andrés Cepeda la bloqueó, por lo que una vez terminada la presentación del participante, ella le sugirió que eligiera a Nacho, pues una persona de buen corazón no le hubiera hecho lo que le hizo su compañero.

Sin embargo el señor 'Willy' como le gusta ser llamado,no la tenía fácil, pues tanto Nacho como Cepeda sacaron las mejores cartas de su discurso para impresionarlo, sin embargo, fueron ellos los que quedaron muy soprendidos cuando él les reveló que además de cantar baladas y boleros, cantaba reguetón pues en sus clases de tecnica vocal, sus compañeros solían hacerlo y él no quería quedarse atrás.

Por lo tanto, el hombre contó que desde entonces su esposa lo llama "viejito reguetonero". Además expresó que hace un tiempo se dedicaba a cortar pelo, por lo que Andrés Cepeda no perdió la oportunidad, para decirle que esa era una razón más por la que lo necesitaba en su equipo pues, además de gustarle su voz, necesitaba a alguien que le diera una mano con su look.

Y aunque si bien, el hombre le dijo a Cepeda que como estaba se veía muy bien, todo parece indicar que el cantante logró persuadirlo lo suficiente, pues al final el hombre terminó eligiendolo para que fuera su 'coach' durante este proceso.

