¿Llevar el extintor en el baúl del carro puede generar multa en Colombia?

Cuando se trata del carro, más de uno anda con el extintor tirado por ahí o guardado en el baúl "por si acaso", sin saber si eso puede ser motivo de una multa. Y aunque parezca exagerado, hay detalles que la ley sí tiene en cuenta.

Vamos al grano: en Colombia, llevar el extintor en el baúl no genera multa directa, siempre y cuando el extintor esté vigente y en buen estado. Es decir, si un agente de tránsito te para y lo muestras al día, todo bien. Ahora, eso no significa que no haya riesgos.

Lo que sí recomiendan las autoridades de tránsito es tenerlo en un lugar de fácil acceso, como debajo del asiento del copiloto o en la parte delantera. ¿Por qué? Porque si se presenta una emergencia, sacar el extintor del baúl puede ser perder tiempo valioso. Y en ese tipo de casos, la lentitud puede costar caro.

Sin embargo, si durante un control se comprueba que no es fácilmente accesible o está en mal estado, el conductor sí podría ser sancionado por incumplir las normas de seguridad vial, según informó Noticias Caracol.

Ahora, si lo que tienes es un extintor vencido, o simplemente no lo llevas en el carro, ahí sí hay lío. Según la normativa vigente, esa falta se considera una infracción y puede generar una multa de $711.750 en 2025. Así que lo importante aquí no es tanto el lugar donde esté guardado, sino que esté en buen estado y se pueda usar sin trabas.

En casos extremos, si se demuestra que el extintor no estaba accesible y eso agravó una emergencia, podría haber consecuencias más allá de una multa, como una revisión por parte de las autoridades sobre el cumplimiento de las normas de seguridad.

Entonces, para dejarlo claro:



❌ No hay multa solo por tener el extintor en el baúl.

✅ Sí hay multa si está vencido, dañado o si no lo tiene.

⚠️ Es recomendable tenerlo a la mano, por seguridad.

Muchos expertos en seguridad vial insisten en que el extintor no es solo un requisito para pasar la revisión técnico-mecánica; es una herramienta que puede salvarle el carro o incluso la vida en ciertos casos. Por eso, más allá de evitar una multa, tenerlo en buen estado y a la vista es más bien una cuestión de sentido común.

Así que, si tienes el extintor en el baúl, mejor piénsalo dos veces. Puede que no lo multen, pero en una emergencia, encontrarlo tarde no sirve de nada.

