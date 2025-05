Juan Guilera, de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, revela por qué canceló su boda faltando un mes

Durante una sincera conversación en El Klub de la Kalle, el actor argentino Juan Guilera compartió detalles íntimos de su pasado sentimental, en especial la experiencia que vivió cuando decidió cancelar su boda, a tan solo un mes de la ceremonia.

Guilera relató que, en ese entonces, tenía 25 años y mantenía una relación de tres años con una mujer cuatro años mayor que él. Además de convivir juntos desde hacía un año y medio, también compartían el hogar con el hijo de ella, un niño de cuatro años.

Para el actor, esta fue su primera relación realmente seria, pero la dinámica familiar que se formaba no era la que él deseaba para su vida en ese momento.

“Yo soñaba con tener libertad los fines de semana, viajar, bailar, disfrutar, y de repente me encontraba con una rutina de familia muy armada, que no era lo que quería”, confesó. La relación, aunque sólida, comenzó a mostrar diferencias en las prioridades de ambos.

Su pareja le había manifestado que deseaba ser madre nuevamente pronto, recordándole su propio reloj biológico. Esta presión sumada a las nuevas responsabilidades terminaron por hacerle replantear su futuro.

(Lee también: Lina Tejeiro destapa sus sentimientos por Juan Guilera; juntos en Nuevo Rico, Nuevo Pobre)

Juan Guilera revela si Lina Tejeiro es su mujer ideal tras grabaciones en Caracol Tv Foto: Caracol tv y La Kalle

A pesar de seguir profundamente enamorado, Guilera se dio cuenta de que cuanto más se acercaba la fecha de la boda, menos convencido estaba. Tenían todo preparado: el salón estaba reservado, su traje colgaba en el armario y solo faltaban las invitaciones.

Sin embargo, algo no encajaba. “Buscaba canciones para la boda en Spotify y ya no me emocionaba como antes”, comentó.

Finalmente, con mucho dolor y tras una profunda reflexión, tomó la difícil decisión de dar un paso al costado. “Fue un acto de valentía”, aseguró. Recordó que, cuando dejó la casa entre lágrimas, un taxista que lo recogió le dijo: “Te banco por los huevos. Es más fácil casarse y separarse luego, pero tú fuiste honesto contigo mismo”.

Para Guilera, evitar llegar al altar con dudas fue la decisión correcta, aunque dolorosa.

Más allá de su carrera actoral, Juan también compartió que tiene una pasión por la escritura y la pintura, actividades que le permitieron expresar su sensibilidad desde pequeño, cuando era una persona tímida. Aunque ahora actúa y tiene menos tiempo libre, siempre encuentra espacio para escribir y asistir a talleres.

Entre sus autores favoritos mencionó a Julio Cortázar y Ernesto Sábato, confesando que, aunque admira a Roberto Fontanarrosa, aún le queda mucho por leer de él. “La literatura y el arte siempre han sido mis refugios”, concluyó.

