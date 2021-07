¿Y esos morados qué? Dani Duke muestra evidencia de lo que La Liendra le hizo en las piernas

En el video publicado a través de una storie en la cuenta de La Liendra se puede ver al creador de contenidos registrando las piernas de su novia Dani Duke, pues al parecer, la maquilladora tenía unas marcas de sus sandalias bastante evidentes.

“Uy no mona, lo bueno de ser hombre, no mona, esto no me lo aguantaría ni por el p…, no mona, pero esto ya es exageración, por dios mona, a usted ya no le estaba pasando ni la sangre, ay no mona, eso se le quita por ahí en un mes”, dijo La Liendra.

Inmediatamente Dani Duque le respondió que era un exagerado, luego de esto lo cuestionó mostrando una de sus piernas donde se le ven dos morados, “¿por qué no muestra lo que usted me hace?, vea, vea, vea, vea”, agregó Dani.

La influencer que inmediatamente se levanta y se va entre risas lo dejó atónito, sin embargo, en la siguiente historia La Liendra aclara la situación, le dice que es una mentirosa, que cuente cómo fue, “ella medio usted la toca y le sale un morado, esa es la verdad, no soy ningún golpeador”, aseguró.

Según la publicación del influencer, al parecer, Dani Duke es muy delicada, aunque muchos han asegurado que parecen ‘chupones’, lo cierto es que aún se desconoce el origen de los morados en la pierna de la maquilladora.

La pareja continua en su viaje en Dubái, realizando diferentes planes y turisteando, en sus redes sociales se han dejado ver yendo a lindos lugares para comer y otros más exóticos como un exclusivo zoológico en el que hicieron un safari y estuvieron bastante cercanos a animales salvajes.

¿Y esos morados qué? Dani Duke muestra lo que La Liendra le hace 😮 pic.twitter.com/q3IDBHaRn7 — Qué tal esto (@CorreDile) July 1, 2021