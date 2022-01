“Ya no quiero ser amiga de Uribe”: Epa Colombia indignada con la Dian

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , se volvió tendencia en redes sociales luego de que expresara su indignación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), debido a altas sumas de dinero que debe pagar en impuestos por sus ingresos anuales.

Según videos publicados en sus historias de Instagram, y revividos en varias cuentas, Epa Colombia ha tenido que pagarle a la Dian cerca de mil millones de pesos por las ganancias económicas que, asegura, ha obtenido gracias a la exitosa venta de sus keratinas.

En el video, la joven expresa también indignación con los políticos que en campaña prometen bajar impuestos e insinúa que de nada le sirvió reunirse con el exsenador Álvaro Uribe, ya que, de igual forma, la Dian la sigue “persiguiendo” con cobro de impuestos.

“No amiga, eso de nada vale reunirse con un poco de manes ahí; eso de que te van a ayudar, que dicen ‘vote, vote que vamos a bajar los impuestos’, ¡que! ¿cuáles impuestos, amiga?”, dice Daneidy imitando la voz de políticos.

En su video la joven agrega que “ya no quiero ser amiga de Uribe, de Petro, ya no quiero ser amiga de nadie”.

La joven señala que se siente atacada por la Dian ya que tras un duro trabajo la entidad le exige el pago de “novecientos noventa y piola millones”.

“Amiga, me dolió hasta el alama”, dice entre risas Daneidy quien agrega que “en cualquier momento salgo diciendo que me quebré con las keratinas amiga; uy no, qué pocotón de plata”.

Además, cuenta que para abril le espera otro pago de dos mil seiscientos millones de pesos y cuestiona: “o sea, entre más venda, más plata me quitan”.

Es por esto que anunció una drástica decisión en la que sacó todo su dinero del banco y, asegura, lo guardará en su casa.

De forma irónica imitó una llamada con la Dian en la que les “prometió”: “Sí Dian, ya te voy a pagar en abril… Sí, Dian, te voy a pagar ¿cuánto necesitas?”.