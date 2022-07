Hace varias semanas se confirmó la triste noticia de que Shakira Y Gerard Piqué habían tomado la decisión de terminar su relación de 12 años, de la cual quedan dos hijos, Sasha y Milan.

Por medio de un comunicado, la pareja dijo en su momento: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

Desde ese instante, la pareja comenzó a hacer su vida por separados. Por su parte, Shakira se fue de vacaciones con sus hijos a las playas de Cantabria, España , lugar que le gusta para poder practicar surf.

Durante estos días de esparcimiento, la barranquillera fue grabada por las cámaras del paparazzi Jordi Martin quien mostró que la cantante está muy feliz y disfrutando con su entrenador personal.

En una imagen que se difundió se puede ver a la intérprete del 'Waka Waka' acostada en su tabla mientras mira con una enorme sonrisa al hombre que la acompaña.

Esta publicación despierta los rumores de que Shakira ya habría superado a Piqué.

Por otra parte, lo que se sabe es que al parecer Gerdad Piqué ya tendría una nueva novia rubia más joven, pues se le vio hace algunos días muy acaramelado durante un evento en Estocolmo, Suecia, lugar al que fue invitado para hablar de su compañía Kosmos.

La foto habría sido tomada por Katrin Zytomierska, una empresaria sueca, dueña de la cadena de restaurantes de comida saludable llamada ‘Clean Eating’. Al parecer la mujer difundió la imagen luego de que le pidiera a Piqué un saludo para su hijo y este se negara rotundamente.

Katrin Zytomierska dijo: "Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante… Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram".

Este habría sido el motivo para ella compartir la foto en la que se ve a Piqué con quien sería su nueva pareja. La empresaria escribió en su cuenta de Instagram en su momento: "Escúchame perdedor @3gerardpique. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían XXX contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Tú quién eres? ¿Un tío que regatea con la pelota?".

Así mismo, Katrin Zytomierska dijo que tuvo que cerrar su Instagram después de realizar la publicación.

