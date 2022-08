Yeferson Cossio habla de intimidades, cirugías y polémicas

El creador de contenidos Yeferson Cossio siempre está vigente en las redes sociales y le gusta trabajar en nuevos proyectos, por ese motivo visitó el programa Kallejiando junto a su amigo Zion para presentar su nueva canción llamada 'Exótico'.

Durante la charla, los presentadores del programa aprovecharon para indagar un poco más sobre la vida del joven, quien suele llamar la atención en internet por mostrar sus lujos o en algunas oportunidades videos íntimos.

En un momento de la entrevista tocaron el tema de los implantes de seno que se puso Cossio, algo que él dice que le parece bastante normal y no nota mucho la diferencia: "Tenía ganas. No sé que talla son, pero como tenía el pectoral tan grande y tonificado entonces fue muy charro porque se veían las dos bolitas ahí puestas. Técnicamente no hay mucha diferencia, todos los días me levanto con estas grandotas... la única diferencia era el dolor porque de tamaño no...".

Sobre su carrera musical, el influencer dijo que siempre lo había ejercido pero no lo había compartido en redes, ya que estaba esperando tener una buena base sólida de seguidores para que fuera un poco más fácil. El joven contó que toca varios instrumentos como por ejemplo, guitarra, piano, batería, bajo, chelo, y quiere aprender acordeón.

Andrés Alcalá aprovechó la charla para preguntarle sobre su vida como personalidad de las redes en Colombia y cómo maneja su fama, algo que Yeferson aseguró que no ha sido nada fácil y que "al principio fue horrible", ya que la gente se fija más en su vida que en situaciones que realmente son preocupantes en el país.

En un momento Yeferson Cossio aseguró que ahora poco le importa lo que publiquen los medios de comunicación, por ese motivo decidió tener su vida personal un poco más privada y dejar que las páginas de chismes "inventen cosas... Yo todo eso lo convierto en plata".

Sobre la noticia que salió en los últimos días en la que se informaba que se confirmaba que Yeferson Cossio se iba a ir del país, él mismo lo confirmó, pero aseguró que no es definitivo y que solamente serán unos días para cambiar de ambiente.

Sobre los videos subidos de tono que se han viralizado en redes en los que se ha visto su miembro viril, el creador de contenidos dijo que su familia lo han visto y que su mamá ha dicho que es algo incómodo, pero él lo toma con humor.

Así mismo, Yeferson contó sobre algunas discusiones que ha tenido con otros colegas del medio, tanto es así que en dos oportunidades se ha dejado llevar por 'la calentura' del momento, hablando especialmente de La Liendra, pero dejando claro que entre ellos dos hablaron y las cosas quedaron en el pasado.

Para finalizar la entrevista, Yeferson Cossio reveló que es de muy pocos amigos, ya que se ha encontrado con personas dobles, por eso no confía mucho en los demás.

