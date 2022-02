Hace poco se conoció la noticia de que un video íntimo de La Liendra y Dani Duke se había filtrado, motivo por el cual la pareja decidió tomar acciones legales al respecto.

Pero ellos no fueron las únicas víctimas de filtraciones de videos en la intimidad, ya que hace poco se viralizó una filmación de Yeferson Cossio junto a una exnovia, pasando un momento agradable.

Al respecto, el influencer en un principio había decidió no hablar, pero a raíz de que todo el mundo está comentando y de que su actual pareja, se está viendo involucrada, optó por hablar del tema con total tranquilidad y además aprovechó para dar algunos detalles.

Por medio de su red social de Instagram , en la que tiene más de 8 millones de seguidores, el influencer dijo: "Yo no quería darle relevancia al tema ni a una mujer que después de 4 años de relación terminada le dio por publicar un video de los dos, sino que me veo en la obligación porque todo el mundo está enviándoselo a Jennifer".

Yeferson Cossio no se sintió intimidado por ese video, ya que dijo que fue un video que se grabó hace muchos años.

En la filmación continuó diciendo: "No me ahogué, nadie se ahogó. Una belleza, entonces que me voy a ponerme a quedar callado. Lo único que digo es que no son ‘cachos’, fue mi exnovia hace cuatro año".

Por su parte, su exnovia contó su parte de la historia y aclaró que ella no fue quien filtró el video: "Yo no he filtrado ningún video de nada con nadie. No me interesa y jamás lo haría. De hecho no tengo ningún material de aquel entonces en mi poder, todo lo eliminé".

"De vez en cuando me topo con videos de esa época en los cuales nos besamos, pero también hay fotos por ahí de los dos, pero todo ese material fue publicado en nuestras redes y la gente lo guardó y lo sigue publicando", continuó diciendo la joven.

Para finalizar dijo que lamentaba mucho esta situación: "Lamento las molestias, perece ser inevitable que ese material de aquella época no aparezca. A mi también me incomoda bastante, pero es algo que parece estar fuera de control".

Solo queda esperar si Yeferson Cossio tomará acciones legales en este asunto para dar con el paradero de los responsables que filtraron su video íntimo.