Yeferson Cossio le quiere regalar una casa a su exnovia, pero ella no la quiere aceptar

Yeferson Cossio volvió a aparecer en sus redes sociales para seguir hablando del tema de su ruptura con Jennifer Muriel y aprovechó para pedirle a los internautas que la respetaran tanto a ella como a Aida Victoria Merlano .

En un video que dura cerca de 14 minutos, el creador de contenidos aprovechó una vez más para hablar maravillas de su expareja y al mismo tiempo recalcó que se separaron, ya que ambos estaban en una etapa de sus vidas que estaban buscando cosas diferentes.

Explicación de Yeferson Cossio tras la separación con Jennifer Muriel

En la publicación dijo: "Si ustedes vieran lo madura que es Jennifer. Hablar con esta nena, uno se siente tan inferior, porque ella tiene un nivel para entender las cosas… yo me siento como un niño. Nunca hubo peleas. Eso es algo muy bonito. Hay mucho amor, son cosas más allá. Decidimos que lo mejor era no vernos más".

Además, en la charla Yeferson Cossio sorprendió al decir que Jennifer Muriel nunca estuvo interesada en su dinero y que la relación iba más allá de las cosas materiales, es por eso que él le quiere regalar una casa, pero ella no quiere aceptarla.

"Miren, yo a Jennifer le he cumplido todos los sueños. Yo a Jennifer le he dado todo el amor del mundo y real, de verdad. Pero yo a Jennifer no le doy paz mental, por las cosas que quiero. No le doy estabilidad emocional. Yo para qué le voy a dar una casa, un carro, todas esas banalidades si al final a ella no le va a dar paz mental". dijo Cossio.

Así mismo aseguró que ella no le quiere aceptar el regalo de la casa: "De hecho, cuando decidimos separarnos, le dije que se quedara con la mitad de todo porque lo construimos juntos y ella dijo que no. En estos momentos estamos peleando porque le quiero comprar una casa para que se quede con los perros y no me la quiere recibir. A Jennifer no le importa el dinero, ¿si ven lo superior que es?".