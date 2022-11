Yeferson Cossio puso a hacer zoom a fans por foto sin nada de ropa a la orilla del mar

Para nadie es un secreto que Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenidos más famosos que hay en el país y quien suele ser bastante activo por medio de sus redes sociales en las que publica diferentes contenidos de su trabajo y vida personal.

Por ese motivo, hace poco decidió compartir en el feed de su cuenta personal de Instagram una foto bastante subida de tono, pues posó como 'Dios lo trajo al mundo' a la orilla de una playa.

La foto subió la temperatura de más de uno de sus seguidores y, es que no es para menos, ya que Yeferson Cossio decidió sentarse de costado sobre unas rocas y dejar ver cada parte de su escultural cuerpo tatuado.

Junto a su publicación, el creador de contenidos escribió una frase en inglés que dice: "I fight hell and I fight fear because I understand it" y, en español se traduce: "Lucho contra el infierno y lucho contra el miedo porque lo entiendo".

Como ocurre con este tipo de contenidos, los internautas no dudaron en dejar sus comentarios al respecto. Algunos opinaron sobre el majestuoso cuerpo del joven, mientras que otros se tomaron con humor el lugar en el que estaba sentado Yeferson Cossio.

"La foto súper hermosa 😍 y yo pensando en si no se raspó una hue$%# con esas piedras 😂😂", "Acuaman, príncipe Ariel, Dios de los mares 😂", "Me encanta 😍😍😍 este hombre 😍😍😍 que ricuraaaaa. 🔥🔥😍😍", "Solo me imagino el arenero en el cuatro letras 😂😂😂", "Soy lesbiana pero de usted me dejó gastar el almuerzo jajajaja mentiras", "Quiero ser esa roca, para que esté encima 🙄🤤🤤😂😂", son algunos de los comentarios.

Por otro lado, recordemos que hace poco Yeferson Cossio compartió un video en el que se ve que se está quitando los tatuajes que tiene en su cara y el motivo principal es porque a su mamá no le gustaban.

