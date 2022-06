Yeison Jiménez contó cómo le robaron 4.800 millones de pesos sin necesidad de armas

El cantante de música popular Yeison Jiménez es uno de los artistas más admirados por el público colombiano; no sólo por su gran talento para cantar sino por su historia de vida, la cual es sin duda un gran referente de superación personal pues lo cierto es que para llegar al punto en el que se encuentra, el artista ha tenido que enfrentarse a un camino lleno de aciertos, desaciertos y hasta estafas.

Así lo contó el cantante oriundo de Manzanares, Caldas, quien estuvo como invitado en el primer capítulo del podcast "Inversionistas al desnudo", donde habló de un tema que resulta enigmático para muchos: el éxito.

Publicidad

De acuerdo a Yeison, el mide su éxito según su nivel de felicidad, pues él considera que hay muchas personas que gozan de muchos reconocimientos pero que simplemente no son felices.

Dentro de dicha conversación, el intérprete de canciones como "Aventurero", "El desmadre" y "Ni tengo, ni necesito", habló de sus orígenes, de su niñez, sus múltiples trabajos y la manera como ha logrado tener el dinero que hoy engorda su billetera.

“Yo hice un imperio ahorrando de a 1.000 pesos porque era lo único que me quedaba del diario… Con esos mil pesos hice mi música”, reveló Yeisson, quien considera que la disciplina es un elemento importante si uno quiere ser exitoso.

Publicidad

Sin embargo, para el artista no todo ha sido color de rosa cuando de finanzas y negocios se trata, pues en su búsqueda incansable de hacer dinero, se encontró con personas que se aprovecharon de su buena fe y lo estafaron. Resulta que en una ocasión el artista pagó al rededor de 150 millones de pesos por un bar que se enteró, nunca le perteneció.

"Fuimos a una notaría y él me firmó una compraventa de un negocio. Yo dije: 'Compré la mitad de un negociazo'" pensó en ese momento. Sin embargo, el hombre al que le dio el dinero no era el dueño del bar.

Publicidad

Así mismo, el interprete contó de la vez que cayó redondito en una gran estafa, pues confió en dos hombres que por su aspecto parecían buenas personas.

"A mí no me llegaron personas armadas en seis camionetas con no sé cuántos revólveres. A mí me llegaron un viejito, de 60 años, y un señor, de 45 años. Y detrás de ellos había 9 personas de una red de estafa de este país muy grande". Estos sujetos lograron robarle en 15 días alrededor de 4800 millones de pesos, a través de una personas de su extrema confianza que según él, se dejó "embaucar".

Fue así entonces como luego de esas experiencias con tintes agridulces, Yeisson se volvió cauteloso a la hora de confiar en las personas, empezó a ser selectivo respecto a las personas que lo rodean y a estudiar muy bien todo, antes de hacer negocios.