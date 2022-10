Yina Calderón fue intervenida de urgencia por un problema con su cirugía de glúteos

Yina Calderón una vez más vuelve a ser tendencia en las redes sociales luego de compartir un video en el que contaba que iba a ser intervenida quirúrgicamente de urgencia luego de sufrir un problema con su cirugía de glúteos.

Recordemos que la empresaria de fajas sufrió en el pasado de biopolímeros en la cola, motivo por el cual se realizó varias cirugías para extraer la sustancia dañina de su cuerpo. A raíz de esto la joven quedó con su cola bastante destruida y por eso se quiso realizar un aumento de glúteos y volver a sentirse cómoda con su cuerpo.

Sin embargo, pasados algunos días de esta intervención, Yina Calderón contó que había sufrido algunos inconvenientes: "estoy nuevamente en la clínica, ya voy a entrar a cirugía... Me puse las prótesis porque yo tenia el rabo muy feo, lo tenía caído, lo tenia horrible, no me ponía ropa apretada, no me ponía bikini en la playa producto de los biopolímeros".

Siguió contando: "La única manera de reconstruirlo era poniendo unas prótesis... Esperar un año y poner las prótesis. Quedó la cirugía muy bien, el tamaño de las prótesis muy acorde para mi cuerpo".

"Resulta que a cada prótesis le dejan un dren y el dren de la nalga izquierda se tapó porque en estas cirugías pasa de todo amor, no es culpa del cirujano, no es culpa de la paciente. Yo creo que en ninguna cirugía me he cuidado tanto como en esta", aseguró Yina Calderón.

La joven contó lo que pasó con su prótesis: "Se tapó el dren de la nalga izquierda y eso hizo que el pus comenzara a salir por donde estaba la incisión y esa herida tiene que permanecer seca o sino como la carne está pegada se va a abrir".

"Se abrió la nalga izquierda, hicimos de todo, la prótesis se salió y se infectó. Estoy muy mal, literal estoy muy mal. Yo soy muy fuerte. Le pedimos el favor al doctor Urasan, él me va a intervenir aquí en la ciudad de Bogotá... Me va a retirar la prótesis izquierda, la derecha sanó super bien, la cirugía fue un éxito pero son cosas que pasan. Tengo que esperar un mes o dos meses para volver a poner la prótesis", finalizó contando casí al borde del llanto la empresaria de fajas.

