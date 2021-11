Yina Calderón hará lo imposible por convertirse en una barbie; ningún cirujano la quiere operar

Yina Calderón es una de las influencer más polémicas debido al contenido que publica en sus redes sociales.

Hace poco la empresaria estuvo en boca de todos debido a una entrevista que brindó al programa 'La Red' en el que indica que se quiere convertir en una barbie y asegura que ya se volvió en una adicción ya que todos los días compra una muñeca.

En la charla Yina Calderón dijo que ama todo de las muñecas, sus piernas, los labios, las caderas y en general toda la figura.

En la entrevista, la influencer dijo “Me gusta su cuerpo delgado, sus pequeñas cinturas. Yo tengo una afición por las barbies, es un gusto, pero yo creería que en estos casos sí hablamos de una adicción, porque en verdad sí soy adicta a estas muñecas. Yo compró una muñeca de estas diariamente, entonces sí se convierte en una adicción y por la adicción me gustaría tener el físico parecido a una de estas”.

Yina contó que está más que preparada para hacerse todos los cambios que necesita “Vamos a colocar caderas, vamos a retirar las dos costillas flotantes, que yo creo que es la cirugía más riesgosa que tengo. Vamos a hacer cambio de prótesis de senos. Vamos a hacer la nariz, yo ya la tengo, pero para lograr el físico de una barbie se necesita que sea más delgada. Vamos a hacer delineación de labios, yo los tengo gruesos, pero vamos a delinearlos. Vamos a hacer pómulos más realzados, vamos a hacer cambio de prótesis de mentón. Vamos a hacer levantamiento de cejas y vamos a hacer piel de porcelana, que es un procediendo que se hace en el quirófano para que la piel parezca de un bebé”.

Yina Calderón tiene muy claro el proceso que debe realizar para su transformación y al consultar a algunos cirujanos colombianos, aseguró que ninguno se le mide a hacer este tipo de cirugías ya que pone en riesgo su vida “Ninguno de los cirujanos se le quiere medir, les da pavor que de pronto me quede en el quirófano (…) Si fuera por mí ya me hubiera operado porque la plata esta, pero si no hay cirujano yo qué hago”.

Hace poco Yina se vistió como una barbie y mostró algunas fotos y videos en su Instagram recibiendo críticas de sus seguidores. Aún así ella hace caso omiso a lo que dicen los dem´´as y está dispuesta a cumplir su sueño, pase lo que tenga que pasar.