Yina Calderón mostró en ropa interior los efectos de tener una sola prótesis en sus glúteos

Durante los últimos días Yina Calderón ha estado en boca de muchos luego de estrenar su versión de la canción 'Como duele el frío' en ritmo guaracha, un lanzamiento del que ella se siente orgullosa y muy feliz.

Sin embargo, recordemos que la joven vendedora de fajas en meses pasados, también fue noticia luego de compartir en sus redes sociales algunos videos contando que se iba a hacer un procedimiento en su cola para aumentarla y reconstruirla, ya que debido a los bipolímeros la joven debió tener varias intervenciones quirúrgicas.

Luego de esa operación, Yina Calderón confesó que tuvo algunos problemas, ya que uno de sus drenes se había taponado, motivo que llevó a una infección y posterior retiro de uno de sus implantes en la cola.

Ahora, la influencer decidió compartir sin censura cómo se le ve la cola con una sola prótesis. En un video en el que se le ve usando ropa interior, Yina posó de espaldas a la cámara y dijo: "Este es mi cuerpo tal cual, no lo estoy tapando, no tengo filtros y esta es mi cola. En esta nalga, tengo la prótesis aquí y en esta nalga no tengo prótesis. Debido a que el doctor me hizo un levantamiento y un amarre, pues los dos glúteos se ve muy bien. No se ve mucho la diferencia, pero en una nalga tengo prótesis y en la otra no. El trabajo del doctor muy bueno, si se dan cuenta la cola muy proporcional para mi cuerpo, la cicatriz se puede tatuar, me pongo tanguitas más gruesistas como esta".

Finalizó asegurando que ese era su cuerpo y se sentía muy orgullosa de lo que ha logrado: "Esta es la realidad de mi cuerpo, es mi abdomen, me mantengo con fajas Yina Calderón y aquí estoy".

