Yina Calderón muestra sin censura y llena de pelos la herida que se le abrió en su pelvis

Yina Calderón es una de las mujeres más polémicas que hay en Colombia y siempre da de que hablar con cada uno de los posteos que realiza en sus redes sociales .

Hace poco la empresaria de keratinas compartió un video en su cuenta personal de Instagram , en el que muestra sin censura una herida abierta que tiene en su pelvis y los doctores la están atendiendo para ayudarla a sanar.

En el video publicado se puede ver que ella está acostada en una camilla mientras que un profesional con unas pinzas e hilo intenta cerrar la herida.

Junto a su posteo, la influencer escribió: "Ni siquiera me importa si se ven los 'pelitos', no me los podía cortar porque tenía una parte de la herida abierta y así estuve varios días mientras se podía nuevamente coger puntos".

Continuó diciendo: "Mi mamá me decía hoy "eres muy fuerte hija", como podía estar como si nada, esto abierto hace que tuviera inflamación y el resultado de una cirugía tan complicada se notará lento, ¿por qué pasó?, Es algo normal que le pasa a muchas mujeres cuando se operan, recuerden, cualquier cosa puede pasar en una cirugía".

Así mismo aprovechó para agradecerle a su doctor por la atención: "Gracias a mi doctor que ha estado muy pendiente. Gracias a Dios hoy ya me cogió puntos de nuevo y siguiendo las recomendaciones estaré super bien, paciencia y a darle".

Como era de esperarse, aprovechó su posteo para mandarle un mensaje a todas las personas que la critican: "Se los quería mostrar para que dejen de criticar y criticar sin saber que vive cada persona. Gracias a mi cirujano y familia que siempre están ahí".