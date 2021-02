Yina Calderón se besó con otra mujer y causó revuelo en redes sociales

La famosa influenciadora Yina Calderón compartió un corto vídeo en el que sale besándose con una joven mujer de cabello rubio y generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

La grabación alcanzó más de 1.5 millones de reproducciones en menos de 24 horas y debido a ese dichoso beso, Yina causó una gran polémica.

Luego de asegurar que nuevamente cambiaría sus facciones faciales, la empresaria se dejó ver muy coqueta con su “mona linda”.

En el clip Yina la agarró de la cabeza y la besó con fuerza. Posteriormente, la otra mujer no lo pensó dos veces para besarla con la misma pasión.

Las críticas y la gran cantidad de comentarios no se hicieron esperar: "¡Me fui a dormir solo una hora! ¡Y pasa todo esto! No quiero imaginar si hoy en la noche me duermo 6 horas”, “Jajajaj que viva la locura”.

Este es el video que se viralizó en gran medida: