Yina Calderón se fue en pérdidas con su reality y su apartamento de Barbie

Yina Calderón siempre da de qué hablar en las redes sociales y en esta oportunidad debido a un video que publicó en su cuenta personal de Instagram en el que reveló algunos inconvenientes que está teniendo.

Primeramente la joven aclaró que tuvo que terminar su reality llamado 'Se armó la gorda' debido a varios problemas y aprovechó para contar que su apartamento de Barbie no lo va a poder hacer, motivo que la ha llevado a una gran pérdida de dinero.

Publicidad

Según Yina Calderón la administración del conjunto en el que iba a realizar su sueño del apartamento con la temática de Barbie, se opuso a la idea porque es una propiedad horizontal: "Quiero contarles, pensaba no hacerlo, pero prefiero ser sincera. Resulta y pasa que ya tenía casi terminado el apartamento de Barbie, ya teníamos instalado jacuzzi, muchas sorpresas pa’ ustedes; la atención, dinero, todo. Cuando la administración (del conjunto) me dice: – No, usted no puede ingresar gente aquí (clientes o huéspedes) porque es propiedad horizontal, no se pueden hacer este tipo de cosas en conjuntos".

"Fuimos con mi mamá, a hablar con la administración, y fue imposible. Por lo tanto, perdí el tiempo, el dinero, la inversión en el apartamento. Pero, señores, no me queda grande sino la ropa", aseguró Yina.

Bastante afectada por no haber pedido asesoría al respecto, la joven reveló que perdió mucho dinero pero que ahora sí buscó ayuda de profesionales para continuar con su proyecto a las afueras de Bogotá, en la enorme casa que compró hace poco.

"Obviamente la inversión se me aumentó a un 100 %, todo se me aumentó a un 100 %, pero le estamos dando… en esta casa está todo bien, todo reglamentado, todo al día. Ahora me voy a demorar un poquito más en abrirla. Igual, el 1 de septiembre les doy el nombre de las personas que me van a acompañar, pero estamos trabajando noche y día…", aseguró la empresaria de fajas.

Publicidad

Te puede interesar: Epa Colombia es acusada de lavado de dinero por su ex amiga la barbie colombiana - La Kalle