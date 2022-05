Yina Calderón se hizo tatuaje en honor a quienes le han tirado 're duro'

Mentiríamos si dijéramos que una vez más Yina Calderón ha logrado sorprender a su comunidad de seguidores, pues lo cierto es que ellos ya están acostumbrados a que la empresaria y creadora de contenido cada semana salga con una ocurrencia nueva. Sin embargo, vale la pena señalar que esta vez no se trata de ningún acto descabellado o que la ponga en ridículo.

Al parecer la mujer se ha cansado que la gente la juzgue, la señale, la critique y se burlen de ella sin compasión; es por eso que apareció en unas historias publicadas en su cuenta de Instagram llorando y contando que se haría un tatuaje en honor a esas personas que tanto la han atacado.

“No estoy llorando por el dolor del tatuaje… Estoy llorando porque ustedes han sido muy crueles conmigo y me ha tocado duro, sola… Este tatuaje, va por ustedes, representa que me ha tocado re-duro y ustedes me han ‘tirado’ re-duro… Acabamos de terminar, pero no les voy a mostrar. ¿Quién es? ¿Bellota?” dijo la influenciadora.

Sin embargo, aunque todos pensaron que se trataba de uno de los personajes de la caricatura animada 'Las chicas super poderosas', en realidad resultó siendo 'Vegueta', uno de los personajes más importantes de Dragón Ball Z.

“Nos fuimos donde el tatuador, vendía cócteles, me ‘jarté’ como siete cócteles, pero me vine a dormir… Les voy a mostrar el tatuaje que me hice. ¿Por qué me lo hice?, porque me gusta la irreverencia, por eso tengo a Bart Simpson. Con Hello Kitty, me ‘descaché’, porque amo todo lo rosado… Me hice a Vegueta, ¿por qué Vegueta?, porque Vegueta es el que más me gusta de toda la serie de Gokú…. Se ve oscuro, porque tengo el papel puesto, pero dejen que me pueda quitar el papel, que quedó nítido” explicó Yina en otra historia publicada al siguiente día.

“¿Por qué Vegueta?, porque me gusta toda la serie de Gokú y Vegueta me parece un personaje interesante, me gusta”, puntualizó.

Captura de Pantalla: Instagram Yina Calderón