Yina Calderón sube la temperatura con diminuta pijama; se le marca hasta el apellido

Yina Calderón ha demostrado ser una de las jóvenes a quienes poco le importa el qué dirán y por ese motivo se muestra auténtica en sus redes sociales opinando sobre diferentes temas.

Gracias a su forma de ser siempre logra ser tendencia en diferentes plataformas digitales por 'x o y' motivo y, en esta oportunidad, es debido a una foto que publicó en su Instagram usando una pijama bastante pequeña y ajustada.

Publicidad

Y es que en la foto se ve a la joven de pie con un short algo corto y una camiseta blanca, pero lo que más llamó la atención fue que su parte íntima se le marcó bastante, dejando claro que no estaba usando ropa interior. Así mismo, la blusa se la subió un poco y dejó ver parte de su abdomen y lolas.

Por otro lado, recordemos que la joven vendedora de fajas ha estado en boca de muchos luego de su lanzamiento en guaracha de la canción de vallenato llamada 'Como duele el frío'.

Sobre este tema ella habló y aclaró que grabó la canción y el video con todo el respeto, pues es una de sus canciones favoritas y por eso quería hacerle un homenaje.

Publicidad



El intérprete del tema habló pasados algunos días y aclaró algunos rumores: "Buenas tardes, les saluda José Luis Carrascal, en el presente mensaje quiero aclarar a todos mis familiares, amigos, seguidores y en especial a aquellas personas que me han estado escribiendo a través de las redes sociales, con expresiones fuertes y de rechazo, que la canción 'Como duele el frío' no es de mi autoría, solo soy el intérprete original de la misma y, por tanto, no soy quien para autorizar o rechazar que otras personas la graben, pues ese derecho es exclusivo de su autor", comenzó diciendo.

Así mismo, aclaró que respeta lo que los demás hacen: "Respeto el trabajo de los demás interpretes, aun cuando no comparta su forma de transmitir sus ideas al público".

Publicidad

Luego, agradeció el apoyo de sus fans: "Agradezco a todas aquellas personas que me han mostrado su cariño y apoyo, espero seguirlos acompañando muchos años más, llevando un mensaje de amor a través de la música".

Te puede interesar: #Rapidito

mundialista con Pipe Bueno ¡Eligió sus favoritos!⚽