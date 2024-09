Ella era Kubra Aktum, influencer que se casó con ella misma y falleció tras caer de balcón

El mundo de las redes sociales se vio sacudido por la trágica muerte de Kubra Aktum, una influencer turca que se hizo famosa por un polémico video en el que celebraba su propia boda sin novio. La joven, de 26 años, falleció tras caer desde el balcón de un quinto piso en Estambul, el pasado 23 de septiembre.

Kubra Aktum se casó con ella misma; video la catapultó a la fama

Kubra Aktum alcanzó notoriedad en TikTok gracias a un video que llamó la atención de millones de personas en 2023. En el clip, titulado “Boda sin novio”, la creadora de contenido se casaba consigo misma tras no haber "encontrado un novio digno". Su gesto, cargado de ironía y crítica social, le valió una gran cantidad de seguidores. En TikTok, acumulaba más de un millón de seguidores, mientras que en Instagram, superaba los 220 mil.

El video mostraba a Kubra viajando en un vehículo adornado con flores, sosteniendo un ramo desde la ventanilla, simbolizando la independencia y el amor propio. Esta escena la convirtió en una figura viral que no dejaba a nadie indiferente.

La influencer dejó triste mensaje horas antes de su muerte

Horas antes de la tragedia, Kubra dejó un mensaje inquietante en sus redes sociales “He reunido todas mis fuerzas, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer, necesito ganar peso urgentemente”, escribió. Esta publicación causó alarma entre sus seguidores, quienes no imaginaban lo que sucedería después.

Lamentablemente, el día del accidente, las autoridades encontraron una nota de despedida en su apartamento. Según versión de las autoridades, en esta carta, Kubra habría dejado clara su desesperación y agotamiento emocional. Estas palabras conmocionaron a quienes la seguían de cerca, especialmente a su familia.

Salté por mi propia voluntad. Porque ya no quiero vivir más. He sido buena con todos, pero no conmigo misma. Vivir como una buena persona no me trajo nada. Sé egoísta en esta vida y serás feliz Kubra Aktum

Reacciones en redes y despedida a la influencer de 26 años

Sus seguidores no tardaron en reaccionar ante la trágica noticia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y muestras de cariño. “Descansa en paz, hermosa”, comentaba uno de sus seguidores, mientras que otro añadía: “Ella era una chica dulce, que Dios la tenga en su gloria”.

Kubra Aktum influencer que perdió la vida a sus 26 años /Foto: Instagram

La familia de Kubra también expresó su dolor, destacando el carácter bondadoso de la joven. Una prima cercana comentó: “Kubra era un ángel. Se amaba mucho, como escribió en su nota, pero no fue capaz de ser buena consigo misma”.