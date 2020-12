La historia del joven que murió por Coronavirus mientras probaba su última comida

“Tengo miedo”, fueron las últimas palabras que este adolescente dijo antes de fallecer a causa del Coronavirus.

Isai Morocho de 16 años quien estudiaba en la universidad de Madison, en Wisconsin, no pudo ganarle la batalla al COVID-19 a pesar de los esfuerzos que hizo para sobrevivir.

Como si fuera poco, su padre, Milton Morocho, tuvo la desafortunada oportunidad de verlo morir frente a sus ojos sin poder hacer nada para salvarle la vida.

Resulta que Isaí se enfermó un día antes del Día de Acción de Gracias y tuvo que ser trasladado al hospital para que lo revisaran y dieran el diagnóstico sobre su estado de salud.

"Nos mandaron al respiratorio, que es donde atienden a las personas con sospecha de COVID", señaló Milton en una entrevista.

No obstante, al joven le dijeron que era un virus estomacal y que sólo podía alimentarse con fluidos, más no con comidas sólidas.

Pese a que los síntomas persistían, sus padres vieron que estaba bien, pero luego de tres días vomitando decidieron llevarlo nuevamente a la clínica donde no le hicieron la prueba.

“le revisaron el corazón, los pulmones. Los pulmones estaban limpios, el corazón estaba latiendo bien, no quisieron hacerle una prueba de COVID”, dijo el papá.

El día en el que falleció, Isai le pidió a su padre que le diera algo para comer y él decidió llevarle una galleta, pero mientras comía este alimento falleció.

“él estaba sentado en el sillón… me dijo ‘I’m sorry, papi. Estoy bien, pero tengo mucho miedo”, manifestó el hombre quien no pudo aguantar el llanto.