Mujer murió de un disparo en la nuca frente a su hijo de 8 años

Un nuevo caso de feminicidio se dio a conocer en el que una mujer identificada como Verónica González de 27 años, fue asesinada de un disparo en la nuca por su pareja y frente a su hijo de tan solo 8 años de edad.

Lo que se sabe es que este crimen ocurrió en el interior de su casa ubicada en el barrio de González Catan, en Buenos Aires, Argentina.

Lo que contó el niño es que escuchó a su mamá y al novio, Brian Baigorria, pelear mientras él estaba viendo televisión, sin embargo, en un momento escucho un ruido bastante fuerte y vio a su mamá en el piso y al hombre huir de la vivienda.

El menor de edad se quedó junto al cuerpo de Verónica González hasta que llegó su abuelo y las autoridades.

Publicidad

Alejandra, tía del menor de edad, habló con el medio de comunicación TN y allí contó lo que su sobrino le dijo sobre cómo había sucedido la terrible tragedia que presenció: "Cuando me ve me dice ‘tía, te tengo que contar algo’ y ahí me dice que su mamá y Brian - la pareja- empezaron a discutir, pero como él estaba mirando los dibujitos no le dio importancia".

El niño también le contó que vio a Brian sacar un revolver "y le pego un tiro en la nuca a su mamá", y agregó que “ante el ruido, él se asustó y vio como su mamá cayó al piso”.

Asimismo, reveló que el niño amenazó a Brian con una correa por haber lastimado a su mamá.

Publicidad

"Fue a buscar papel higiénico porque me dijo que así lo vio en una película que se cura y se lo puso a su mamá para que no sangre", contó con lágrimas Alejandra.

Verónica González era mamá del menor que presenció su muerte y de una niña más grande que en el momento no se encontraba en la casa, pues estaba con su papá biológico.

Lo que se sabe es que el presunto asesino, Brian Baigorria, está prófugo y tiene pedido de captura a nivel nacional e internacional. Se conoce que el hombre tiene antecedentes por robo y resistencia que son del año 2011.

Te puede interesar: Un consolador dentro del bolso de Yaya