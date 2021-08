"Sin querer, le he metido las puñaladas": criminal robó y atacó a domiciliario

En San Miguel de Tucumán, Argentina , ocurrieron los hechos en donde César Maximiliano Caro, alias "Pikiyin", atacó brutalmente y le propinó dos puñaladas a Enrique Nahuel Amado, domiciliario de una tienda de sándwiches.

El pasado 23 de enero sobre la medianoche, Enrique trabaja en su moto entregando pedidos, cuando de repente apareció "Pikiyin" con otro cómplice; los delincuentes se interpusieron en el camino de la víctima logrando reducir su velocidad, a lo que Enrique intenta defenderse, sin embargo tropieza y cae. Aquí es cuando "Pikiyin" le roba dinero y hiere de gravedad al domiciliario con dos puñaladas, una en su pulmón derecho y otra en su muñeca izquierda.

El delincuente de 20 años aceptó ser el autor del hecho y reconoció hoy, 30 de agosto, en la audiencia de imputación de cargos que: "Yo andaba drogado, le quise robar la moto y no se dejó. Se me ha ido la mano y, sin querer, le he metido las puñaladas".

En acuerdo entre el Ministerio Público Argentino, la víctima y el agresor, César Maximiliano Caro fue condenado a 8 años de prisión, tras ser considerado autor material y responsable del delito de robo agravado por lesiones. "Es un hecho de extrema gravedad. La víctima llevaba solo dos días trabajo y hoy está sin poder laborar debido al dolor. Estuvo 6 días inconsciente", agregó el auxiliar del fiscal.