Video: Joven le pasó por encima con su carro a un policía de tránsito que iba en moto

A través de Twitter, la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de Dylan Prieto, un joven de 27 años señalado de haberle pasado por encima con su carro a un policía de tránsito en el barrio La Concordia en el centro de Bogotá.

Aunque no informaron el día del suceso, publicaron el video con el que lograron imputarle cargos al joven. Según la entidad, Dylan no atendió el llamado a detenerse hecho por el policía y siguió de largo. Al verse perseguido y no encontrar más salida decidió dar reversa, en ese momento embistió al policía que iba en moto.

Una vez lo arrolló, el joven emprendió la huida, pero terminó chocado con un bus de servicio público.

La Fiscalía también dio a conocer que el atropellado fue valorado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se le dieron siete días de incapacidad por los traumas que recibió.

También que, en un principio el acusado no aceptó los cargos, pero gracias a la grabación un juez pudo dictar la medida de aseguramiento en su lugar de residencia e imputarle por el delito de tentativa de homicidio agravado.

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda le imputó el delito de tentativa de homicidio agravado. El procesado, por decisión de un juez de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. pic.twitter.com/F8TkyvhEJi — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 16, 2021