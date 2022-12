"Yo no OBLIGUÉ a nadie": La Madame respecto a la red de prostitución que dirigía

Alias 'La Madame', quien en realidad se llama Liliana del Carmen Campos Puello, está recluida en la Cárcel Distrital de San Diego en Cartagena y conversó esta mañana con la mesa de Blu Radio alegando por qué la justicia está errada.

A propósito del reinado que está organizando junto con las reclusas de dicho establecimiento, 'La Madame' comentó que no obligó a nadie a hacer parte de dichas fiestas: "Hay una diferencia entre inducir y obligar", aseguró.

Ante esto, la mesa contestó que inducir también es influenciar a una persona para cometer algún acto, así como ella lo hizo. Pero lo cierto es que la justicia tendrá la última palabra.

“Proxenetas los padres de familia, sí. Porque si mi hija me llega con 15, 13, 14, 18, 22 años, y no trabaja, depende de mí, me llega con un celular Iphone, yo como padre pongo una alerta de dónde salió. ¿Si ella no trabaja de dónde lo sacó?”, declaró durante la entrevista.

Cabe recordar que 'La Madame' enfrenta cargos por trata de persona, concierto para delinquir e inducción a la prostitución en la que sería una supuesta red sexual con alrededor de 250 niñas. Aunque la mujer insiste en su inocencia y en que teme por la seguridad de sus hijos, todavía no se ha comprobado que no tenga nada que ver con los cargos que se le imputan.