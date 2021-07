La Voz Kids: mamá de Jackson afirma le quitaron a su hijo para explotarlo laboralmente

Jackson, el niño venezolano impactó no solo a los jurados de La Voz Kids sino también a todos los colombianos, pues contó que aun siendo pequeño tuvo que vivir en las calles, y de no haber sido por una mujer que se convirtió en su madrina, seguiría allí.

Esther Molina, su madrina, contó en el programa que tuvo la oportunidad de conocer a niño cuando le pidió que lo dejara cantar en su local de celulares, desde allí, le permitió que fuera todos los días a complacer a sus clientes con su increíble voz y luego hizo el trámite con el ICBF para quedarse con su custodia.

“Cuando estaba en la calle me acostaba a la una de la noche. Ahora me acuesto a las nueve gracias a esa persona que tengo al lado”, dijo Jackson refiriéndose a su madrina.

Pese a las declaraciones del niño durante su audición en el programa, recientemente se conoció la opinión de madre del niño quien asegura que le raptaron el niño y que su ‘madrina’ no lo quiere devolver.

Reina Isabel Maramara, la mamá, además contó que ha tenido varias discusiones por la custodia de Jackson, pero que quiere que regrese con ella.

En una entrevista con El Pitazo , Reina relató que su hijo se vino para Colombia junto a su padrastro, según él, para que conociera, pero nunca volvió y solo hasta que lo vio en algunos videos cantando en las calles supo del niño.

La madre de Jackson afirmó que, aunque el niño a veces la rechazaba, ella lo quiere de regreso.

“Él me ignoraba, me decía que yo no era la mamá y en estos momentos él me habla, pero por teléfono, pero yo quiero tener a mi hijo conmigo. Yo tengo todos los documentos de él, a esa señora no le he dado ningún documento de mi hijo. Ahora ella quiere agarrarlo para ella, quiere que yo le firme un papel”, contó.