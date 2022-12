¿Lloras como MAGDALENA viendo pelis? No te preocupes, eso es bueno

Alguna vez te preguntaste ¿por qué soy tan sensible o por qué siempre que veo una película romántica termino llorando?

Publicidad

Aquí está la respuesta, pues ver películas hace que tus emociones estén a flor de piel todo el tiempo. En especial las de drama, acción, romance o de conflictos hacen que tus patrones psicológicos entren en contacto con tus sensaciones, por lo que al final terminas llorando. Pero no te preocupes no es algo anormal.

De ahora en adelante no te sientas mal y si te dan ganas de llorar no te contengas, todo lo contrario, llora porque estas demostrando que eres emocionalmente fuerte y que has desarrollado muy bien la empatía, esa habilidad de ponerte en el lugar de otros – que a muchos les cuesta – y que marcará una diferencia con tu actuar.

Publicidad