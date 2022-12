Recomendaciones INFALIBLES para perder peso

La causa del aumento de peso en ocasiones se da por comer muy rápido, por gula o, incluso, por almorzar y cenar a deshora.



Conoce cinco recomendaciones para que valga la pena cumplir el propósito de Año Nuevo más común: bajar de peso.



1. Haz un compromiso contigo mismo: Comprometerse a tener una vida saludable y cambiar el estilo de alimentación es un gran paso. Conocer el peso que quieres perder, la fecha en que lo vas a cumplir y escribir el plan de actividad física para lograrlo. No olvides escribir los motivos por los cuales quieres lograrlo.



2. Busca información y apoyo: Compartir con las personas que te rodean el propósito que tienes en mente, te ayudará a sentir que es más fácil lograrlo. En cualquier momento puede aparecer un compañero de trabajo o un vecino con el mismo ideal y juntos podrán conseguirlo.



3. Ser realista: Monitorear los cambios y consultar con un médico experto te ayudará a tener ideas más claras y hacer seguimiento de la dieta.



Identifica los obstáculos que te impiden hacer realidad la meta: horario, viajes de trabajo o alimentos con mucho azúcar.



4. Fija metas sensatas: Establecer metas a corto plazo que sean comprensivas, concretas y realistas.



Una meta concreta no es ‘dejar de comer’ sino empezar a comer cosas saludables.



Hacer más ejercicio tampoco es una meta concreta. Es mejor decir “voy a caminar 20 minutos, 2 días a la semana mi primera semana”.



5. No dejes de hacer seguimiento continuo: Revisar constantemente las metas realistas que fijaste en el paso 4 y evaluar el progreso. Si no se está cumpliendo alguna debes cambiarla hasta encontrar la forma correcta de hacerlo y si lo estas logrando ¡premia tus esfuerzos!

Publicidad