Empieza el conteo regresivo para CUMPLIR tus propósitos en 2017

¿Qué tanto haces en las 8 horas laborales de un día? ¿Mucho? Imagínate lo que se podría hacer en las 8760 horas que tiene un año para hacer realidad tus metas.



Seguramente, hace algunos días, cuando se estaba acabando 2016, te propusiste hacer cosas, estudiar, trabajar, cambiar de pareja, viajar, entre muchas otras, y ahora, días después, ya las empiezas a ver irreales.



Todo puede ser posible, tienes tiempo por delante para lograrlo, solo debes tener los objetivos muy claros y ser consciente de que estos deben ser alcanzables: todos queremos ganarnos la lotería, pero las probabilidades, en el caso del Baloto, son de 0.00000012.



Pero, si eres de los que dices “cada nuevo año me propongo lo mismo y nunca lo logro, ¿por qué este 2017 sí? La respuesta es muy sencilla: pequeñas metas continuas y objetivos que sean medibles y alcanzables harán la diferencia.



Estas son las intenciones más comunes: adelgazar, hacer más ejercicio, pagar deudas, aprender idiomas, dedicar más tiempo a la familia, viajar, etc. Intenciones que finalmente no se cumplen.



Aquí te daremos 5 pasos sencillos que te pueden ayudar a ‘cumplir’ esos propósitos y no quedar en una fantasía:



1. Realiza una lista de metas y propósitos para el nuevo año: La clave aquí está en elegir cosas medibles, debes concentrarte en lo que es verdaderamente importante para tu vida, dejando a un lado los fracasos de años anteriores.



2. Organiza tu tiempo para empezar a cumplirlos: La mejor opción es tener el tiempo organizado y empezar de una vez. Como bien dice el dicho: “el tiempo que se va no vuelve”, así que levántate todos los días con las pilas puestas.



3. Cuéntale a tus amigos o familiares los proyectos que tienes en mente: Es una razón muy importante para no quedar mal contigo mismo. Aunque no lo creas te obliga a cumplirlo para demostrar que realmente eres capaz.



4. Realiza una cartela o escribe en un lugar que veas a diario las metas que te propusiste: Recordarlo todos los días te hará sentir que tienes un acuerdo contigo mismo. La demora es empezar.



5. Aprende a ser paciente y prémiate cada vez que veas un logro cumplido: Si te enfocas en el paso a paso de tus metas y no en el final la recompensa será más satisfactoria.



Un consejo útil: No se trata de dejar de comer o matarte largas horas en el gimnasio, se trata de eliminar poco a poco las ‘comidas’ que no sirven o hacer una hora diaria de ejercicio ¡Eso será suficiente!



Al pasar de los días iras viendo los resultados.



ÁNIMO Y ÉXITOS EN ESTE 2017