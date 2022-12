Metió a su HIJO a una LAVADORA pública para tomarle una foto y terminó muy mal

En una lavandería cerca de Le Havre (norte de Francia), un padre de familia tuvo la idea de meter a su hijo de 3 años en una máquina lavadora cuya puerta quedó bloqueada.





El padre quería sacarle una foto al niño a través de la ventanilla con forma de ojo de buey de la máquina. Entonces, introdujo al niño en el tambor de la lavadora y cerró la puerta, según informaron autoridades de la ciudad.



Publicidad

La situación provocó pánico y testigos presenciales llamaron a los bomberos que, para el enojo del responsable del lugar, no tuvieron otro remedio que romper la puerta de la máquina para poder extraer al niño.





El joven padre no sabía que la puerta quedaría bloqueada y que, además, no se podría abrir porque primero la maquina debía hacer el proceso de lavado.





La policía llegó inmediatamente al lugar, ubicado junto a un gran centro comercial, y abrió una investigación, en tanto el niño era examinado en un hospital.





Aunque el niño se encuentra bien, el padre de la criatura deberá pagar los daños provocados a la máquina.