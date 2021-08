Mujeres afganas desafían a los talibanes exigiendo sus derechos

Con protestas públicas, las mujeres afganas desafían a los talibanes y además exigen ser incluidas en el Gobierno que está por formarse o su derecho a seguir trabajando.

Cada vez son más las imágenes de mujeres levantando pancartas y alzando consignas en contra de los talibanes en todo el país, un símbolo de la resistencia de periodistas, activistas y trabajadoras que se oponen a retroceder a aquella oscura era de represión.

Un grupo de trabajadoras de oficinas gubernamentales y activistas salió a las calles de Kabul para pedir al movimiento talibán roles en la nueva Administración, así como mantener sus empleos en oficinas estatales, según reportó hoy el canal afgano Tolo.

"El pueblo, el gobierno y cualquier funcionario que vaya a formar un Estado en el futuro no puede ignorar a las mujeres de Afganistán. No renunciaremos a nuestro derecho a la educación, el derecho al trabajo y nuestro derecho a la participación política y social", dijo al canal de televisión la activista Fariha Esar.

Las manifestaciones han sido reducidas, pero van tomando fuerza a medida que pasan los días, al recordar muchos el régimen talibán entre 1996 y 2001, cuando las mujeres no podían trabajar o ir a la escuela, y eran recluidas en el interior de sus hogares.

Sin embargo, los talibanes han asegurado ahora de manera insistente que las mujeres podrán continuar con sus estilos de vida tal y como hasta ahora, volviendo a las escuelas o a sus empleos con los límites que establece el islam, pero algunas trabajadoras, sobre todo periodistas, denuncian que en la práctica esto no se cumple.

"Quería volver a trabajar, pero lamentablemente (los talibanes) no me dejaron. Me dijeron que el régimen ha cambiado y no se puede trabajar", aseguró la presentadora de televisión Shabnam Dawran en un vídeo ampliamente difundido hoy, una denuncia que contrasta con la imagen del pasado martes, dos días después de la toma de Kabul, de una presentadora de Tolo entrevistando a un talibán.

El coordinador del Comité para la Protección de Periodistas para el Sur de Asia, Steven Butler, condenó las medidas de "despojar a los medios públicos de prominentes presentadoras de noticias, (lo que) es una señal ominosa de que los talibanes de Afganistán no tienen ninguna intención de cumplir su promesa de respetar los derechos de las mujeres", dijo la organización.

Los talibanes son recordados también por imponer un riguroso régimen en el que solo se permitía a las mujeres salir de casa en compañía de un hombre de la familia o la imposición del uso del "burka", una situación que fue mejorando con la caída del régimen insurgente en 2001 y que ahora muchos temen que se repita.