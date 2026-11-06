Triste fallecimiento de bebé de 7 meses dentro de una guardería en Medellín; investigan detalles

Los padres de Zhamir Eziel Rojas Medrano atraviesan un difícil momento tras la muerte de su bebé de siete meses, quien falleció mientras permanecía bajo el cuidado de un hogar infantil ubicado en el barrio Guadalupe, en la comuna 3 (Manrique), de Medellín, un hecho que se encuentra en investigación por las autoridades.

El caso generó indignación y preocupación entre los habitantes de la comunidad, además de numerosas reacciones, especialmente entre los familiares del pequeño, quienes esperan que las autoridades esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

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¿Qué ocurrió con Zhamir Eziel Rojas?

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, el menor fue llevado por sus padres al hogar infantil durante las primeras horas de la mañana, como parte de la rutina que cumplían diariamente.

Sin embargo, durante la tarde, la familia de Zhamir Eziel Rojas recibió una llamada de uno de los cuidadores del establecimiento, quien les informó sobre la muerte del bebé.

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Según se conoció, todo ocurrió después de que el pequeño fuera acostado para tomar una siesta. Posteriormente, el personal encargado del establecimiento notó que el menor no respondía a sus llamados, por lo que, pese a que le practicaron maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento.

¿Cómo reaccionó la mamá de Zhamir Eziel Rojas a la muerte de su bebé?

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Sinthia Medrano Roa, madre del pequeño, decidió romper el silencio en una entrevista con el canal Telemedellín. Durante su intervención, pidió a las autoridades locales investigar las circunstancias del fallecimiento y establecer si existió alguna responsabilidad por parte del hogar infantil o una posible negligencia.

“Que se investigue lo que pasó, quisiera saber si alguien tuvo culpa, si fue una negligencia. La señora al cuidado me decía que ella era la licenciada en cuidadora de niños, que tenía varios certificados”, afirmó la mujer al medio de comunicación.

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Por otro lado, la madre manifestó que el pequeño no presentaba complicaciones de salud y lo recordó como un bebé alegre y activo. “Se lo puse en manos de esa señora y no sé qué fue lo que pasó”, expresó la mamá de Zhamir Eziel Rojas.

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Ante esta situación, la familia pidió que las investigaciones permitan establecer si hubo alguna falla u omisión por parte del personal encargado de cuidar al menor durante su siesta.

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¿Cómo avanza la investigación de Medicina Legal sobre la muerte de Zhamir Eziel Rojas?

Hasta el momento, no se ha establecido la causa exacta del fallecimiento. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adelanta los exámenes y procedimientos correspondientes para determinar las razones del deceso.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. En ese contexto, Telemedellín también recogió el testimonio de un habitante de la zona, quien aseguró haber escuchado los gritos que provenían del hogar infantil y comenzó a comunicarse con la línea de emergencias 123 para solicitar ayuda.

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Según su relato, cuando llegó la ambulancia, el bebé ya se encontraba sin vida.

“La señora muy desesperada empezó a gritar y llamar al 123, a la ambulancia, para que viniera y le brindaran los auxilios al bebé. Ya cuando lo vimos sacar fue cuando llegaron las personas que hacen el levantamiento”, contó el habitante al medio de comunicación.

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Por su parte, la Alcaldía de Medellín informó que brinda acompañamiento integral a los familiares del pequeño, que incluye asistencia psicológica y asesoría jurídica.

De igual manera, la administración municipal ofrece apoyo para tramitar el auxilio funerario y realizar las gestiones necesarias ante la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal.