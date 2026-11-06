Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
AVANCES CASO ANA LUCÍA
MEJORES CDT
EDUCACIÓN SUPERIOR GRATUITA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Triste fallecimiento de bebé de 7 meses dentro de una guardería en Medellín; investigan detalles

Triste fallecimiento de bebé de 7 meses dentro de una guardería en Medellín; investigan detalles

Las autoridades buscan esclarecer lo sucedido en un hogar infantil, mientras Medicina Legal avanza en los estudios para determinar las causas de la muerte.

Fotografía en blanco y negro de unos pies de bebé en manos de un adulto, relacionada con el caso del fallecimiento de un menor de 7 meses
Las autoridades investigan las circunstancias del trágico fallecimiento de un bebé de 7 meses en Medellín
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Los padres de Zhamir Eziel Rojas Medrano atraviesan un difícil momento tras la muerte de su bebé de siete meses, quien falleció mientras permanecía bajo el cuidado de un hogar infantil ubicado en el barrio Guadalupe, en la comuna 3 (Manrique), de Medellín, un hecho que se encuentra en investigación por las autoridades.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

El caso generó indignación y preocupación entre los habitantes de la comunidad, además de numerosas reacciones, especialmente entre los familiares del pequeño, quienes esperan que las autoridades esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

Publicidad

Últimas noticias

Imagen ilustrativa de manos atadas con cuerda relacionada con el caso del adulto mayor hallado herido en Manizales
Nación

Adulto mayor fue encontrado atado de brazos y pies en Manizales; tenía varias heridas

Fiestas de Navidad en el sector público: normas, restricciones de gasto y voluntariedad para funcionarios
Nación

¿Se acaban las fiestas de Navidad? Nueva orden del Gobierno frena a entidades públicas

Puedes leer: Caso Ana Lucía González: Fiscalía destapa desde cuándo la niña habría sido víctima de abuso

¿Qué ocurrió con Zhamir Eziel Rojas?

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, el menor fue llevado por sus padres al hogar infantil durante las primeras horas de la mañana, como parte de la rutina que cumplían diariamente.

Sin embargo, durante la tarde, la familia de Zhamir Eziel Rojas recibió una llamada de uno de los cuidadores del establecimiento, quien les informó sobre la muerte del bebé.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Imagen ilustrativa de manos atadas con cuerda relacionada con el caso del adulto mayor hallado herido en Manizales
Nación

Adulto mayor fue encontrado atado de brazos y pies en Manizales; tenía varias heridas

Personas evacuando durante el fuerte temblor de magnitud 5.6 en Colombia y vista de cámara de seguridad captando el movimiento telúrico.
Nación

VIDEOS: Así se vivió el fuerte temblor de 5.6 en Colombia; movimiento de lado a lado

Publicidad

Según se conoció, todo ocurrió después de que el pequeño fuera acostado para tomar una siesta. Posteriormente, el personal encargado del establecimiento notó que el menor no respondía a sus llamados, por lo que, pese a que le practicaron maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento.

¿Cómo reaccionó la mamá de Zhamir Eziel Rojas a la muerte de su bebé?

Publicidad

Sinthia Medrano Roa, madre del pequeño, decidió romper el silencio en una entrevista con el canal Telemedellín. Durante su intervención, pidió a las autoridades locales investigar las circunstancias del fallecimiento y establecer si existió alguna responsabilidad por parte del hogar infantil o una posible negligencia.

“Que se investigue lo que pasó, quisiera saber si alguien tuvo culpa, si fue una negligencia. La señora al cuidado me decía que ella era la licenciada en cuidadora de niños, que tenía varios certificados”, afirmó la mujer al medio de comunicación.

Puedes leer: Video: Cámara capta el momento exacto del ataque con drones en Planadas, Tolima

Por otro lado, la madre manifestó que el pequeño no presentaba complicaciones de salud y lo recordó como un bebé alegre y activo. “Se lo puse en manos de esa señora y no sé qué fue lo que pasó”, expresó la mamá de Zhamir Eziel Rojas.

Publicidad

Ante esta situación, la familia pidió que las investigaciones permitan establecer si hubo alguna falla u omisión por parte del personal encargado de cuidar al menor durante su siesta.

Publicidad

¿Cómo avanza la investigación de Medicina Legal sobre la muerte de Zhamir Eziel Rojas?

Hasta el momento, no se ha establecido la causa exacta del fallecimiento. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses adelanta los exámenes y procedimientos correspondientes para determinar las razones del deceso.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. En ese contexto, Telemedellín también recogió el testimonio de un habitante de la zona, quien aseguró haber escuchado los gritos que provenían del hogar infantil y comenzó a comunicarse con la línea de emergencias 123 para solicitar ayuda.

Te puede interesar

Paula Carley Coca Murcia, la joven de 23 años que fue atacada en su lugar de trabajo en Pinchote, Santander.
Judiciales

¿Cómo se conocieron? El verdadero vínculo entre Paula Carley Coca y el hombre que la atacó

Kbeto Zuleta en fotocomposición junto al bus de su agrupación tras conocerse el desgarrador testimonio de un sobreviviente del accidente
Nación

"Manito, ayúdame": sobreviviente reveló impactantes detalles del accidente de Kbeto Zuleta

Publicidad

Según su relato, cuando llegó la ambulancia, el bebé ya se encontraba sin vida.

“La señora muy desesperada empezó a gritar y llamar al 123, a la ambulancia, para que viniera y le brindaran los auxilios al bebé. Ya cuando lo vimos sacar fue cuando llegaron las personas que hacen el levantamiento”, contó el habitante al medio de comunicación.

Publicidad

Por su parte, la Alcaldía de Medellín informó que brinda acompañamiento integral a los familiares del pequeño, que incluye asistencia psicológica y asesoría jurídica.

De igual manera, la administración municipal ofrece apoyo para tramitar el auxilio funerario y realizar las gestiones necesarias ante la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal.

Relacionados

Muertes extrañas

Muerte de bebé

Medellín