La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue víctima de un ataque homofóbico mientras realizaba un acto público en la capital del país en el que se promueve la movilidad sostenible.



Mientras estaba explicando la implementación de una ciclorruta en la carrera Séptima en una rueda de prensa, un hombre se acercó para gritarle que no "estaba de acuerdo con sus enseñanzas" y lo hizo basado en sus creencias religiosas.



“Yo la reconvengo, en el nombre de Cristo Jesús te reconvengo, vos están enseñándoles cosas irrespetuosas al hombre. Si tú te quieres volver homosexual, hazlo tú, pero no les enseñes eso a nuestros hijos, no estamos de acuerdo con tus enseñanzas”, le gritó.



Ariel Ávila fue quien expuso el video en su cuenta de Twitter y rechazó el acto homofóbico contra la mandataria. Los ciudadanos también expresaron su descontento con el protagonista del video.



Lamentable el ataque homofóbico y fanático que acaba de sufrir @ClaudiaLopez

Además, en un momento en que la ciudad necesitar estar unida y en la que la alcaldesa ha hecho un buen liderazgo pic.twitter.com/8owrstspVc — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) September 5, 2020