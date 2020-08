El covid 19 sigue siendo una enfermedad latente y que ha seguido cobrando vidas de forma paulatina en los últimos meses.



Aunque los síntomas de alarma están relacionados con problemas respiratorios, especialmente en personas con enfermedades como diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión u otras, los ciudadanos desconocen que el virus, una vez en el cuerpo, compromete otros órganos vitales.



La Fundación Cardiovascular de Colombia en cabeza de su presidente, el médico Víctor Raúl Castillo, y el médico neumólogo Mauricio Orozco Levy, dieron una charla para explicar a la comunidad el tema de complicaciones pulmonares en el covid 19.



El doctor Orozco señaló que las complicaciones de un paciente con covid van mucho más allá de solo afectación pulmonar.



"El coronavirus entra al cuerpo por la vía respiratoria, bien sea inhalado o cuando nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. Hay una molécula en las céulas que se llama AC2 que se une al virus. El virus entra al pulmón y llega a los alveolos y a la zona donde están las arterias y venas", señaló Orozco.



El profesional de la salud indicó que el virus puede generar complicaciones no solo de los pulmones, sino de otros órganos como corazón, intestino, hígado, cerebro, entre otros.



"Es por eso que el coronavirus produce síntomas no solo en el pulmón. Es un virus que produce enfermedad multisistémica, cuando investigamos al paciente vemos gravedad en otros órganos", señaló.



En el video también explican los síntomas físicos como conjuntivitis que son claves para detectar el virus.



"No solo la vía de los ojos, sino también la boca. Cuando compartimos un vaso, cuando nos llevamos las manos a la boca es un riesgo. Porque es lo que facilita al virus la forma de infectar el organismo", recalcó.





¿Se puede predecir la gravedad o la muerte de un paciente infectado?



Con una tabla los médicos hacen un semáforo para tratar de determinar el riesgo que tiene un paciente de morir y conocer su rango clínico.



"Si alguno de los pacientes está en su casa o va a la clínica hay escalas de probabilidad y no son ley. Estas escalas permiten determinar al médico a dónde debe enviar la paciente, si se puede ir a su casa o si se hospitaliza", recalcó.



Sin embargo, los médicos no tienen forma de mirar la evolución de un paciente.



"No podemos determinar por qué un abuelo la hace leve o un médico la hace grave. No podemos predecir quién va a estar peor", manifestó.



Aquellos pacientes que van a ir peor pueden estar asociados con fiebre, dificultad para respirar, tos y que, además, están relacionados con otras enfermedades pueden complicarse de gravedad.

Vea el video completo