Chris Evans le dará vida a 'Lightyear', la nueva película de Pixar; así se escucha su voz

En la mañana de este miércoles The Walt Disney Company y Pixar Animation Studios publicaron el primer tráiler oficial de la precuela de ' Toy Story ' titulada 'Lighyear', en la que el reconocido actor Chris Evans, participará y le prestará su voz al famoso astronauta 'Buzz'.

"Hasta el infinito y más allá. Experimenta la historia del origen del Space Ranger en Disney y Pixar. #Lighyear, en cines para el verano de 2022", escribió en su última publicación el intérprete de Capitán América para sus más de 13 millones de seguidores en Instagram .

Al ritmo de 'Starman', del londinense David Bowie, se presentó este nuevo y sorprendente avance, en el que enseñará los verdaderos orígenes de 'Buzz Lightyear' antes de que se reuniera con los demás juguetes de Andy.

De esta manera, una de las compañías más grandes del entretenimiento, anunció que, el actor Tim Allen, ya no estará bajo la voz del aclamado astronauta, y como reemplazo, ocupará su lugar Chris Evans.

"La frase 'un sueño hecho realidad' se usa mucho, pero nunca lo he dicho en mi vida. Cualquiera que me conozca sabe que mi amor por las películas animadas es profundo. No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar. Me pellizco todos los días", contó el actor de Avengers en un comunicado sobre 'Lighyear'.

Angus MacLane, director de la película, prevé que está cinta se estrene en las salas de cine para mediados de junio de 2022, en donde espera reunir a cientos de fans de la saga de 'Toy Story' y que este nuevo lanzamiento se convierta todo un éxito en taquilla.