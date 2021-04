¿No te puedes medir la ropa en el almacén? Tiktoker enseñó trucos para que compres sin errores

Debido a la pandemia del coronavirus, son muchos almacenes los que han determinado que los clientes no pueden medirse las prendas antes de comprarlas. Esto ha causado disgusto en muchas personas, pues no pueden saber cómo le quedará la ropa y si la talla es la correcta. Una tiktoker amante del fashion quiso ayudar a muchas mujeres en esta labor.

Una tiktoker muy conocida llamada Anabelle Blunk dio unos trucos muy prácticos para que puedas llevar la ropa del almacén sin necesidad de probártela, pues algunas medidas del cuerpo pueden determinar la talla que te queda mejor.

En el caso de los pantalones, dice que basta con meter el antebrazo hasta el puño cerrado para tener el tamaño de la cintura. Si se junta y no sobra es la talla ideal. También recomienda rodear la cintura del pantalón al cuello como una especie de capa y si cierra perfecto, sería tu talla. Esto también aplica para las faldas.

Si vas a comprar camisas, deberás agarrarla por las costuras de los hombros y llevarla hacia los tuyos, pararte derecha y si se juntan los hombros, es tu talla. En el caso de las medias, tendrás que rodear tu muñeca para saber si es la talla correcta.

Algunas mujeres agradecieron los prácticos consejos. Sin embargo, otros consideran que no aplica para todos los cuerpos, pues funciona en ella que tiene contextura normal. No obstante, hay algunos con proporciones distintas y no funcionarían los trucos.