Bien dicen que el sexo implica mucho más que solo el coito. Y es que la relación de pareja puede jugar un papel fundamental para garantizar que el sexo sea placentero o sea un verdadero desastre.



Hay comportamientos y actitudes que los sexólogos han reiterado que se deben evitar para que el sexo no se convierta en algo desagradable.



La comunicación y la confianza en la pareja son claves para evitar que se presenten estas situaciones que no son exclusivas de hombres o mujeres:



-Criticar el cuerpo de su pareja: la confiaza y la seguridad en nosotros mismos debe estar presente en la intimidad con la pareja, pero si es tu compañero sentimental quien critica tu aspecto físico puede desatarse una frustración que desencadena en baja autoestima. Si se cree que el otro debe mejorar algún aspecto de su apariencia el cmentario no debe hacerse en el momento de la intimidad.



-No hablar de anticonceptivos: el cuidarse de enfermedades de transmisión sexual o de embarazos no deseados no es una tarea exclusiva de la mujer o del hombre. El tema de anticoncepción debe tratarse en un diálogo con la pareja para saber actuar a tiempo.



-Sentirse mal con el propio cuerpo: en el sexo es necesario evitar hacer críticas sobre nuestro propio cuerpo, pues la seguridad en nosotros debe ser la mejor y asimismo lo percibirá tu pareja. Recuerda que si hay amor tu pareja tea ceptará como eres.



-Malos olores: este es uno de los aspectos que más se deben cuidar a la hora de tener intimidad. Un buen baño que incluya aseo en las zona íntima, lavarse muy bien los dientes y usar desodorante y hasta un buen perfume pueden hacer la diferencia. El mal aliento, sudor, etc pueden matar la pasión de inmediato.



-Las distracciones: la intimidad es considerado un momento sagrado en la pareja y de gran conexión. En estos espacios hay que concentrarse en la otra persona y no preocuparse con situaciones que generan estrés como deudas o trabajo, pues estos pensamientos negativos pueden hacer que no llegues al orgamo.



-Fingir: este aspecto está ligado a la falta de comunicación en la pareja, pues muchas evitar hablar sobre las cosas que les producen placer por verguenza y esto termina por arruinarlo todo. En lugar de fingir guía tu pareja para que sepa cómo estimularte.