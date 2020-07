¿Por qué algunas mujeres rechazan que les hagan sexo oral?

El sexo oral resulta ser muy placentero para las mujeres, pero no para todas.

Según un estudio publicado en The Canadian Journal of Human Sexuality, algunas mujeres rechazan o no disfrutan esta práctica sexual.

Para la investigación encuestaron a más de 1.500 hombres y mujeres entre 18 y 24 años y encontraron que solo el 28% de ellas lo disfrutan.

¿Por qué sucede esto?

La verdadera razón va más allá de no gustarles. En realidad, el rechazo de las mujeres al sexo oral va relacionado a la idea que tienen de la vagina y el clítoris.

De acuerdo con la sexóloga Mariona Busto, a las mujeres les han transmitido el mensaje que los órganos sexuales femeninos huelen mal y no son estéticamente bonitos. Así mismo, indicó que la pornografía ha hecho crecer esta idea, en donde dan una imagen de un pubis sin vellos.

Además, asegura que muchas creen que si su zona íntima no huele a “flores” o no está depilada 100% no es merecedora de recibir placer.

La construcción social que las hace creer que las mujeres solo son pasivas hace que también lo rechacen.

“Nos comportamos como si ellos nos estuvieran haciendo un favor, aunque les encante comernos el coño tanto como a nosotras darles placer”, agregó la sexóloga Sylvia de Béjar en su libro ‘Tu sexo es tuyo’.

Béjar también indicó que tener todas estas “preocupaciones” en la mente incrementa todo esto.

“Nuestra mente comienza a cuestionarnos ‘¿si se está aburriendo?’, ‘¿si a él no le gusta?’, “¿si me tardo en venirme?’, ‘¿si no me depilé bien?’”, agregó.

¿Cómo evitar que esto pase?

- Acéptate tal cual eres

- Si quieres depilar tu zona íntima hazlo, pero solo por ti.

- Crea una relación de confianza con tu pareja, dile lo que sientes, lo que te guste y lo que no también.

- Mientras estés en el acto sexual no pienses en nada, solo disfruta.

- Si quieres gemir hazlo, no finjas.