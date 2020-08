Si pensabas que parte de protegerte del covid 19 estaba en usar trajes elaborados en tela antifluidos, quizás, estabas un error. Así lo consideran médicos y epidemiólogos quienes, por el contrario, sostienen que puede ser contraproducente.



La doctora Fernanda de Noticias Caracol aclaró que hay una cantidad de medidas que ha tomado la gente que no son necesarias para la población general y que las personas pueden usar ropa común y corriente.



"Usar este tipo de vestidos no les puede dar una falsa tranquilidad de que están protegidos. Sigue siendo más importante lavarse las manos, mantener la distancia física y usar tapabocas. Esos trajes son para personal de salud en circunstancias muy particulares cuando están en contacto con un número de pacientes. Además, se requieren de unso protocolos para ponérselos, quitárselos y cambiarlos constantemente; de lo contrario, podrían ser contraproducentes", recalcó la profesional de la salud.



Te puede interesar: ¿Cuál usas? Video viral demuestra el grado de protección de varios tipos de tapabocas



Asimismo, el epidemiólogo Christian Pallares habló en Noticias Craacol y señaló que estos monotrajes de telas antifluidos no están indicados por fuera de las instituciones hospitalarias.



"De hecho implican un riesgo de contagio. Primero, porque las personas no están acostumbradas a utilizar elementos de protección personal. Está demostrado científicamente que al retirárselos el riesgo de contaminarte es muy elevado. Bajo ninguna cicunstancia se deberían utilizar estos overoles antifluidos por fuera del ambiente hospitalario", recalcó.



Los expertos recomiendan tener gel antibacterial o alcohol para desinfectarse constantemente las manos. Asimismo, al llegar a casa las personas deberían cambiarse la ropa y lavarla.