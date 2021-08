¿Amas a tu pareja, pero no disfrutas el sexo? Algo que sucede frecuentemente, pero tiene solución

¿Sientes gran amor por tu pareja, pero el sexo no es tan bueno? Aunque no lo creas es lo que sucede en la mayoría de relaciones, y todo parte desde la comunicación, explorar y decir qué te gusta y cómo te gusta es muy importante, así mismo que tu pareja preste interés a tus gustos.

Algunos hombres no se han dado cuenta que muchas de las cosas que hacen en la cama no les gusta a sus parejas, o quizá no han querido darse cuenta, por eso, es importante que prestes atención a aquello que hace feliz a tu pareja.

No es tan complicado como crees, satisfacer en su totalidad a tu pareja no es nada de otro mundo; aunque seas o no heterosexual, el buen sexo tiene unos principios universales que deberías tener en cuenta.

Los “preliminares”, es uno de los tips más importantes, facilita la relación sexual no solo de la mujer, la del hombre también, es necesario tomar ese tiempo para darle paso a la excitación. Los juegos previos, es una de las fases más importantes para lograr una adecuada lubricación en la mujer. Omitir este paso podría generar un acto sexual de baja satisfacción.

¿Quieres conocer todos los tips para sentir más placer con tu pareja? Aquí te dejamos el Poscast completo de Annyull Maestre, en su espacio ‘Sin tabú: relaciones, sexualidad y sexo’. ¡Escúchalo!