¿Miedo a hacerlo por detrás? Tips de una couch sexual que te pueden servir

El sexo es un tema que, en pleno 2021, sigue generando incomodidad en algunas personas al ser tratado en público, especialmente cuando se tocan temas más candentes como el sexo anal .

Pues, según sexólogos, el sexo anal sele ser una curiosidad entre muchas personas, pero que pocas se atreven a comentarlo.

El no hablar del tema puede terminar siendo negativo ya que se está más propenso a caer en errores o experiencias negativas a la hora de experimentarlo.

Entendiendo este temor, pena o incomodidad para hablar de sexo anal, la couch sexual Annyull Maestre brinda una ayuda a las personas y habla abiertamente sobre este tema, con ‘pelos y señales’.

En su reciente podcast la sexóloga aclara dudas sobre este tema que sigue siendo un Tabú entre millones de personas y además ofrece consejos para deshacerse de los miedos al enfrentar esta experiencia sexual.

Annyull recuerda que fue hace varios años que escuchó por primera vez hablar del “sexo por detrás” y cuenta que, pese al tiempo, no entiende cómo aún “hay alboroto por el sexo anal”.

“Si quieres disfrutar de una sexualidad sana y complaciente, déjame decirte que los miedos se enfrentan tomando al ‘toro por los cachos’”; es lo primero que dice la couch antes de comenzar a dar sus tips y claves para que la experiencia del sexo anal sea positiva.

Lo que más recomienda Annyull es tomarse el tiempo necesario para realizar este acto. “Comienza con cuidado y suavemente. Date tiempo y relájate”.

Aconseja utilizar siempre un lubricante a base de agua para evitar irritaciones o alteraciones de PH. Además, insiste en el uso de preservativo pese a que el sexo anal no produce embarazo “a menos que el esperma resbale hacia la vulva”.

“El uso del condón es bastante importante porque el interior del ano puede infectarse con facilidad o se pueden producir pequeñas heridas y fisuras en la piel, haciéndote más susceptible a infecciones como VIH u otras de transmisión sexual”, aclara la experta.

Annyull Maestre es clara en que el sexo por detrás no debe ser una obligación para nadie, por lo que “si no lo deseas o si no funciona, no lo tienes que practicar, simplemente opta por otra cosa que creas que disfrutes más”.

En cuanto a la higiene, la sexóloga recomienda tener un proceso antes de el sexo para evitar inconvenientes.

“Defeca antes de iniciar el sexo anal. Pueden también ducharse juntos y esto cuenta como un preliminar”, aconseja.

El tema de preservativo sigue siendo uno de los llamados de la sexóloga que recomienda cambiarlo si se va a pasar del sexo anal al vaginal.

“Si lo haces sin condón, por lo menos lávate el pene, así como lo harías con los juguetes sexuales”.

Juguetes sexuales para el ano

No solo el pene hace parte del sexo anal, los juguetes sexuales también hacen parte de las preferencias en algunas personas o parejas, por lo que la couch da dos recomendaciones para el uso de estos objetos.

* Si vas a introducir un objeto en el ano, asegúrate que la forma sea la apropiada.

* La punta del objeto debe ser redonda y la base mucho más ancha que el resto; de otra forma puede ser succionado dentro del recto y quedar atascado.

En el mundo sexual el placer tiene mucho que ver con la experiencia, asegura Maestre, por eso cuando se trata de vida en pareja, “mientras más cosas probemos juntos para mejorar la vida sexual, mucho mejor”.

Datos infalibles:

Por último, la couch sexual recomienda no obsesionarse con experiencias sexuales ajenas o con “rumores ni chismes de pasillo”.

Y ofrece unas recomendaciones para tener en cuenta antes del sexo anal

* No debe doler: Necesitas relajar músculos y respirar profundo

* Comienza por lo pequeño: el objeto del placer anal es mantener lo simple, antes de subir de nivel.

* Puedes variar tu posición

* No es algo sucio: Sácate el concepto de que puede ser una aberración

* Cuidado con los movimientos bruscos

* La comunicación es clave: La única forma de que el sexo anal funcione es hablándolo con la pareja antes, durante y después de la experiencia íntima.