Video: Jessi Uribe protagonizó una escena de celos con un señor que le miraba la cola a Paola Jara

El cantante de música popular, Jessi Uribe , no aguantó el incómodo momento que vivió en México con su prometida Paola Jara , razón por la cual decidió grabar un video y publicarlo en su Instagram para los más de 5.2 millones de seguidores que tiene.

Jessi y Paola se encontraban en el país centroamericano, ya que fueron invitados a la boda de María Jara, hermana de la cantante de música popular; luego de la celebración, la familia disfrutó unas vacaciones en medio de la playa y el sol.

Como se aprecia en la grabación, se puede ver a Paola y María bronceándose en un yate, y en la parte del fondo, hay un hombre que no sabe ni qué hacer, si mirarlas o no debido a la presencia de Jessi Uribe. El artista se percató del momento incómodo y para romper el hielo, le dijo al trabajador con un acento muy santandereano "¿y eso por qué se ríe? Qué boleta". Todos lo tomaron con buen humor.

El video viral ya tiene más de 1.5 millones de reproducciones, casi 58 mil me gusta y alrededor de 675 comentarios. "No sabe ni pa dónde mirar. Pobrecito", "Después jala otra cosa", "Yo me quedó todo el día... tirando esa cuerda", "Qué pasado hermano Jessi", fueron algunas de las reacciones por parte de los internautas.

El intérprete bumangués ha estado muy activo en sus redes sociales , ya sea con sus ocurrencias o demostrando el buen momento que vive su relación y lo enamorado que está de Paola Jara.