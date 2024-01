¿Qué le robaron al empresario que iba en su convertible en Bogotá?

En la tarde de este sábado 20 de enero la ciudad de Bogotá fue testigo de un violento robo a mano armada que ha generado consternación entre los ciudadanos. El incidente fue reportado a través de diversas cuentas en redes sociales, incluida la del reconocido periodista Sebastián Nohra.

La escena capturada en una imagen ampliamente difundida en plataformas digitales, muestra cómo un conductor de un carro convertible fue abordado por un individuo armado mientras esperaba el cambio de un semáforo en el norte de Bogotá, específicamente en la intersección de la calle 85 con carrera 7.

El delincuente apuntó con un arma de fuego al ocupante del vehículo, llevándose a cabo el atraco a plena luz del día. Acompañando al ladrón, se observa a otro hombre en una motocicleta y a un tercer sujeto que se ubicaba cerca del andén, manteniendo su atención en la escena del crimen. Hasta el momento, se desconoce la posible implicación de los tres individuos en el acto delictivo.

Estas son las placas de los delincuentes que atracaron a unas personas en un carro Mercedez en la carrera 7 con calle 85.



— Sebastián Nohra (@SebastianNohra) January 21, 2024

La Secretaría de Seguridad a través de su cuenta en X informó que la denuncia por este atraco se presentó en la tarde del sábado 20 de enero y que la Sijin de la Policía ha asumido la investigación, trabajando activamente en la identificación y captura de los responsables.

Por su parte, Jhon Nicolás Moreno Díaz, reconocido economista y especialista comercial, víctima de este robo, detalló que el incidente tuvo lugar en la tarde del pasado sábado. Según su relato, luego de almorzar en un restaurante ubicado en el Parque de la 93, conocido por casos anteriores de robos, se dirigió a su residencia y sospechó que los delincuentes lo estaban siguiendo. Afirmó en declaraciones al El Tiempo.

"Ya iba para mi casa cuando me di cuenta de que me estaban siguiendo. Me abordaron en el semáforo y me exigieron que les diera el reloj, un Rolex". A pesar de llevar consigo otras pertenencias de valor, el economista destacó que los asaltantes se enfocaron exclusivamente en el reloj de lujo, avaluado en varios millones de pesos. "No me pidieron ni celular, ni billetera, ni el carro", enfatizó Moreno.

Este nuevo incidente de inseguridad ha reavivado las preocupaciones en la comunidad respecto a la creciente ola de atracos en la capital colombiana, especialmente en áreas previamente afectadas. Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta y a colaborar en la identificación de los responsables.

Ante la gravedad de los hechos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció a través de su cuenta de X. El mandatario local destacó que el secretario de Seguridad, César Restrepo, está al frente del caso para obtener resultados de manera inmediata. Además, enfatizó que la Sijin se encuentra realizando una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables del violento hurto.

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 21, 2024

