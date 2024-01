Subsidio de vivienda por $39 millones: cómo recibir el beneficio

La compra de vivienda es uno de los principales objetivos de millones de colombianos que año tras año se enfocan en mirar opciones para lograr una compra que se ajuste a sus posibilidades económicas; pues no es un secreto que la condición de tener asegurada la cuota inicial, para poder adquirir un préstamo de vivienda, se ha vuelto un verdadero obstáculo.

Sin embargo, para hacerle frente a esta dificultad han surgido varias opciones que permiten a los colombianos lograr reunir el dinero de la cuota inicial, como lo son los proyectos sobre planos que permiten ir pagando cuotas cómodas mientras avanza la construcción; además de los subsidios de vivienda que se ofrecen a través de cajas de compensación, como un aporte para cubrir parte de la cuota inicial del valor de la vivienda.

Y este año precisamente hay un gran beneficio para quienes esperan acceder a subsidio de vivienda a través de las cajas de compensación ya que se beneficiarán de un aumento significativo en el monto de esta ayuda económica.

Este incremento, correlacionado con el 12.07% de aumento en el salario mínimo para 2024 (sin incluir el auxilio de transporte que rondó el 15%), representa un aumento proporcional en el subsidio de vivienda.

Pues con este aumento anual, el subsidio de vivienda que estaba establecido en $34’800.000 para el beneficiario, quedó en este 2024 en $39’000.000, representando un aumento de $4.200.000 para poder cubrir parte de la cuota inicial de vivienda nueva.

¿Quiénes pueden recibir $39.000.000 en subsidio de vivienda?

Es importante destacar que los subsidios de vivienda proporcionados por las cajas de compensación se dividen en dos montos, según el tipo de beneficiario; es decir, según el tope de ingresos se establece un tope en el subsidio.

En el primer caso se encuentran aquellas personas que reciben ingresos de hasta dos salarios mínimos, aproximadamente $2’600.000 mensuales. Este grupo podrá acceder al subsidio de $39’000.000.

Mientras que quienes ganan más de dos salarios mínimos y hasta $5.200.000 mensuales, podrán recibir un subsidio de vivienda por $26’000.000, que el año anterior estaba en $23.000.000.

Requisitos para acceder al subsidio de vivienda en 2024:

Las cajas de compensación tienen establecidos unos parámetros y condiciones para acceder al subsidio de vivienda nueva, fijando un límite de 195 millones de pesos para propiedades en áreas designadas y 175.5 millones de pesos para el resto del país.

Los interesados en este beneficio deben asegurarse de no superar los cuatro salarios mínimos mensuales en ingresos, no poseer otra vivienda en el país y no haber recibido previamente un subsidio de vivienda.

Estas condiciones aplican específicamente a la Vivienda de Interés Social (VIS) en 2024, cuyo valor se determina según la ubicación geográfica.