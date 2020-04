En medio de la cuarentena, tal vez, estés aprovechando el tiempo para tomar buenas fotos y darles un toque profesional a tus redes sociales.

Pero seguramente ya estas aburrido de sacar el mismo tipo de imágenes siempre y quieres cambiar ese típico estilo por algo más revolucionario.

Posiblemente ya has intentado miles de cosas para crear esas bellas fotografías y estás cansado de que no salgan como tú quieres, pero tranquilo, aquí te damos algunos tips para que no te compliques más y logres tomar la fotografía que realmente deseas:

Tips:

1. Si no tienes un trípode, ubica el celular en una superficie estable e intenta que quede en un lugar fijo para que puedas tener más libertad a la hora de capturar las fotografías.

2. Utiliza audífonos para que puedas tomar las fotos de una forma más sencilla, así evitarás tener que colocar el temporizador.

3. Con papel celofán podrás generar efectos de luces llamativos, solo tienes que pegar un trozo pequeño de celofán en la mitad del lente de la cámara, esto hará que la foto tenga un perfil colorido y único.

4. Utiliza siempre las opciones avanzadas y profesionales de la cámara, actívalas en el menú de la pantalla.

5. Juega con las luces y contrastes, es indispensable que la fotografía cuente con tonos originales y únicos.

6. Establece un fondo limpio, trata de tomar fotos en un espacio agradable, se recomienda utilizar como fondo paredes con colores fríos y oscuros.